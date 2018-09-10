Лига наций: Франция обыграла Нидерланды, Дания одолела Уэльс. Другие матчи

В футбольной Европе завершился четвертый игровой день нового турнира национальных сборных – Лиги Наций УЕФА.

В центральном матче дня Франция обыграла Нидерланды. Голами в составе "галльских петухов" отличились Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, между этими мячами забил Райан Бабел.

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Также сборная Украины при пустых трибунах благодаря единственному голу победила Словакию.

Все результаты четвертого игрового Лиги наций

Украина – Словакия 1:0

Гол: Ярмоленко, 80 (пен)

Франция – Нидерланды 2:1

Голы: Мбаппе, 14, Жира, 75 – Бабель, 67

Дания – Уэльс 2:0

Голы: Эриксен, 32, 63 (пен)

Болгария – Норвегия 1:0

Гол: Васылев, 58

Кипр – Словения 2:1

Голы: Сотиру, 69, Стоянович, 89 (пен) – Берич, 54

Грузия – Латвия 1:0

Гол: Окриашвили, 77 (пен)

Македония – Армения 2:0

Голы: Алиоски, 14 (пен), Пандев, 59

Лихтенштейн – Испания 2:0

Голы: Саланович, 32, Визер, 72

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