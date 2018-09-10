Лига наций: Франция обыграла Нидерланды, Дания одолела Уэльс. Другие матчи
В футбольной Европе завершился четвертый игровой день нового турнира национальных сборных – Лиги Наций УЕФА.
В центральном матче дня Франция обыграла Нидерланды. Голами в составе "галльских петухов" отличились Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, между этими мячами забил Райан Бабел.
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Также сборная Украины при пустых трибунах благодаря единственному голу победила Словакию.
Все результаты четвертого игрового Лиги наций
Украина – Словакия 1:0
Гол: Ярмоленко, 80 (пен)
Франция – Нидерланды 2:1
Голы: Мбаппе, 14, Жира, 75 – Бабель, 67
Дания – Уэльс 2:0
Голы: Эриксен, 32, 63 (пен)
Болгария – Норвегия 1:0
Гол: Васылев, 58
Кипр – Словения 2:1
Голы: Сотиру, 69, Стоянович, 89 (пен) – Берич, 54
Грузия – Латвия 1:0
Гол: Окриашвили, 77 (пен)
Македония – Армения 2:0
Голы: Алиоски, 14 (пен), Пандев, 59
Лихтенштейн – Испания 2:0
Голы: Саланович, 32, Визер, 72
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