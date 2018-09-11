Лига наций: Португалия победила Италию, Турция вырвала победу у Швеции. Другие матчи

В понедельник, 10 сентября, состоялись очередные матчи нового европейского турнира – Лиги наций УЕФА.

В центральном матче дня сборная Португалии без своего лидера одержала минимальную победу над Италией. Португалия благодаря единственному голу Андре Силвы впервые с 1957 года в домашнем матче обыграла Италию.

Читайте также: Лига наций: Франция обыграла Нидерланды, Дания одолела Уэльс. Другие матчи

В другом интересном матче Швеция дома встречалась с Турцией. Благодаря голам Исаака Телину, которым ранее интересовалось киевское Динамо, и Виктора Клаесона хозяева смогли уверенно повести в счете, но турки нашли в себе силы не только отыграться, но и победить – 2:3.



Все результаты пятого игрового дня Лиги наций

Португалия – Италия 1:0

Гол: Андре Силва, 48

Швеция – Турция 2:3

Гол: Телин, 35, Клаесон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2

Сербия – Румыния 2:2

Гол: Митрович, 26, 63 – Станчу, 48 (пен), Тучудеан, 68

Черногория – Литва 2:0

Голы: Савич, 34, Янкович, 36

Шотландия – Албания 2:0

Гол: Нейсмит, 47, 68

Косово – Фарери 2:0

Голы: Зенели, 50, Нухиу, 55

Мальта – Азербайджан 1:1

Голы: Агиус, 10 (пен) – Халилзаде, 26

Андорра – Казахстан 1:1

Голы: Алаес, 86 – Логвиненко, 68

Напомним, что сборная Украины при пустых трибунах благодаря единственному голу победила Словакию.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24