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Лига наций: Португалия победила Италию, Турция вырвала победу у Швеции. Другие матчи

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Лига наций: результаты пятого игрового дня
Лига наций: результаты пятого игрового дня

В понедельник, 10 сентября, состоялись очередные матчи нового европейского турнира – Лиги наций УЕФА.

В центральном матче дня сборная Португалии без своего лидера одержала минимальную победу над Италией. Португалия благодаря единственному голу Андре Силвы впервые с 1957 года в домашнем матче обыграла Италию.

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В другом интересном матче Швеция дома встречалась с Турцией. Благодаря голам Исаака Телину, которым ранее интересовалось киевское Динамо, и Виктора Клаесона хозяева смогли уверенно повести в счете, но турки нашли в себе силы не только отыграться, но и победить – 2:3.

Все результаты пятого игрового дня Лиги наций

Португалия – Италия 1:0
Гол: Андре Силва, 48

Швеция – Турция 2:3
Гол: Телин, 35, Клаесон, 49 – Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90+2

Сербия – Румыния 2:2
Гол: Митрович, 26, 63 – Станчу, 48 (пен), Тучудеан, 68

Черногория – Литва 2:0
Голы: Савич, 34, Янкович, 36

Шотландия – Албания 2:0
Гол: Нейсмит, 47, 68

Косово – Фарери 2:0
Голы: Зенели, 50, Нухиу, 55

Мальта – Азербайджан 1:1
Голы: Агиус, 10 (пен) – Халилзаде, 26

Андорра – Казахстан 1:1
Голы: Алаес, 86 – Логвиненко, 68

Напомним, что сборная Украины при пустых трибунах благодаря единственному голу победила Словакию.

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Теги: Футбол Спорт Португалия Швеция Литва Черногория Румыния Албания Косово Сербия Нидерланды Лига наций Дания
Источник: 24 Канал
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