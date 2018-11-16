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      Лига наций: результаты матчей и видео голов 15 ноября

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      Лига наций результаты матчей и видео голов 15 ноября
      Лига наций результаты матчей и видео голов 15 ноября

      В четверг, 15 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. Среди них выделялось противостояние сборных Хорватии и Испании.

      Хорватия – Испания 3:2
      Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 – Себальос, 56, Рамос, 78 (пен)

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      Бельгия – Исландия 2:0
      Голы: Батшуаи, 65, 81

       

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      Австрия – Босния и Герцеговина 0:0

       

      Греция – Финляндия 1:0
      Гол: Гранлунд, 25 (авт)

       

      Венгрия – Эстония 2:0
      Голы: Орбан, 8, Салаи, 69

       

      Андорра – Грузия 1:1
      Голы: Мартинес, 63 – Чакветадзе, 9

       

      Люксембург – Беларусь 0:2
      Голы: Драгун, 37, 54

       

      Сан-Марино – Молдавия 0:1
      Гол: Дамашкан, 78

       

      Казахстан – Латвия 1:1
      Голы: Суюмбаев, 37 – Ракелс, 49

       

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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