Лига наций: результаты матчей и видео голов 15 ноября
В четверг, 15 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. Среди них выделялось противостояние сборных Хорватии и Испании.
Хорватия – Испания 3:2
Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 – Себальос, 56, Рамос, 78 (пен)
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Бельгия – Исландия 2:0
Голы: Батшуаи, 65, 81
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Австрия – Босния и Герцеговина 0:0
Греция – Финляндия 1:0
Гол: Гранлунд, 25 (авт)
Венгрия – Эстония 2:0
Голы: Орбан, 8, Салаи, 69
Андорра – Грузия 1:1
Голы: Мартинес, 63 – Чакветадзе, 9
Люксембург – Беларусь 0:2
Голы: Драгун, 37, 54
Сан-Марино – Молдавия 0:1
Гол: Дамашкан, 78
Казахстан – Латвия 1:1
Голы: Суюмбаев, 37 – Ракелс, 49
Источник: 24 Канал
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