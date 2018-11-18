Лига наций: видео голов и результаты матчей 17 ноября
В субботу, 17 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций.
Италия – Португалия 0:0
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Туреция – Швеция 0:1
Гол: Гранквист, 71 (пен)
Будущий соперник сборной Украины – Турция – проиграла на своем поле сборной Швеции и вылетела из Лиги B в низший дивизион. Швеция же в последнем туре поборется с Россией за первое место. Им нужна только победа в этом матче.
Сербия – Черногория 2:1
Голы: Льяич, 30, Митрович, 32-Мугоша, 70
Нереализованный пенальти: Митрович, 38
Албания – Шотландия 0:4
Голы: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67
Удаление: Маврай, 22 (Албания)
Румыния – Литва 3:0
Голы: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65
Удаление: Новиковас, 88 (Литва)
Сборная Литвы так и не сумела выиграть ни одного матча в Лиге C. Она уже ранее вылетела в низший дивизион.
Азербайджан – Фарерские острова 2:0
Голы: Назаров, 18, Мадатов, 28
Мальта – Косово 0:5
Голы: Мурикви, 15, Кололли, 70, Авдияй, 78, 80, Рашика, 86