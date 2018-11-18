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      Лига наций: видео голов и результаты матчей 17 ноября

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      Лига наций видео голов 17 ноября
      Лига наций видео голов 17 ноября

      В субботу, 17 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций.

      Италия – Португалия 0:0

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      Туреция – Швеция 0:1

      Гол: Гранквист, 71 (пен)

      Будущий соперник сборной Украины – Турция – проиграла на своем поле сборной Швеции и вылетела из Лиги B в низший дивизион. Швеция же в последнем туре поборется с Россией за первое место. Им нужна только победа в этом матче.

       

      Сербия – Черногория 2:1
      Голы: Льяич, 30, Митрович, 32-Мугоша, 70
      Нереализованный пенальти: Митрович, 38

       

      Албания – Шотландия 0:4
      Голы: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67
      Удаление: Маврай, 22 (Албания)

       

      Румыния – Литва 3:0
      Голы: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65
      Удаление: Новиковас, 88 (Литва)

      Сборная Литвы так и не сумела выиграть ни одного матча в Лиге C. Она уже ранее вылетела в низший дивизион.

       

      Азербайджан – Фарерские острова 2:0
      Голы: Назаров, 18, Мадатов, 28

       

      Мальта – Косово 0:5
      Голы: Мурикви, 15, Кололли, 70, Авдияй, 78, 80, Рашика, 86

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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