Лига наций: видео голов и результаты матчей 18 ноября

В воскресенье, 18 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. В них определились очередные команды, которые поднялись или опустились в своих дивизионах.

Англия – Хорватия 2:1

Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57

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Англия сумела победить Хорватию и выиграть свою группу. Хорваты же вылетели в низший дивизион.

Швейцария – Бельгия 5:2

Голы: Родригес, 26 (пен.), Сеферович, 31, 44, 62, Эльведи, 84 – Т. Азар, 2, 17

Еще один невероятный матч в Лиге А сыграли Швейцария и Бельгия. Гости в начале матча забили дважды. Отличился Азар. Но не игрок "Челси" Эден, а его брат Торган, который выступает в "Боруссии" (Менхенгладбах). И еще до перерыва швейцарцы вышли вперед, а затем победили с разницей в три гола. Именно сборная Швейцарии выиграла свою группу.

Венгрия – Финляндия 2:0

Голы: Салай, 29, Надь, 37

Греция – Эстония 0:1

Гол: Ламбропулос, 44 (авт)

Северная Ирландия – Австрия 1:2

Голы: Эванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

Сан-Марино – Беларусь 0:2

Голы: Драгун, 8, Сорока, 52

Молдова – Люксембург 1:1

Голы: Гинсари, 58 (пен.) – Бенси, 70