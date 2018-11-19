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      Лига наций: видео голов и результаты матчей 18 ноября

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      Лига наций видео голов 18 ноября
      Лига наций видео голов 18 ноября

      В воскресенье, 18 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. В них определились очередные команды, которые поднялись или опустились в своих дивизионах.

      Англия – Хорватия 2:1
      Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 Крамарич, 57

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      Англия сумела победить Хорватию и выиграть свою группу. Хорваты же вылетели в низший дивизион.

      Швейцария Бельгия 5:2
      Голы: Родригес, 26 (пен.), Сеферович, 31, 44, 62, Эльведи, 84 Т. Азар, 2, 17

      Еще один невероятный матч в Лиге А сыграли Швейцария и Бельгия. Гости в начале матча забили дважды. Отличился Азар. Но не игрок "Челси" Эден, а его брат Торган, который выступает в "Боруссии" (Менхенгладбах). И еще до перерыва швейцарцы вышли вперед, а затем победили с разницей в три гола. Именно сборная Швейцарии выиграла свою группу.

       

      Венгрия – Финляндия 2:0
      Голы: Салай, 29, Надь, 37

       

      Греция – Эстония 0:1
      Гол: Ламбропулос, 44 (авт)

       

      Северная Ирландия – Австрия 1:2
      Голы: Эванс, 57  Шлягер, 49, Лазаро, 90+3

       

      Сан-Марино – Беларусь 0:2
      Голы: Драгун, 8, Сорока, 52

       

      Молдова – Люксембург 1:1
      Голы: Гинсари, 58 (пен.) – Бенси, 70

      Теги: Футбол Спорт Лига наций
      Источник: 24 Канал
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