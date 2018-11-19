Лига наций: видео голов и результаты матчей 18 ноября
В воскресенье, 18 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. В них определились очередные команды, которые поднялись или опустились в своих дивизионах.
Англия – Хорватия 2:1
Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57
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Англия сумела победить Хорватию и выиграть свою группу. Хорваты же вылетели в низший дивизион.
Швейцария – Бельгия 5:2
Голы: Родригес, 26 (пен.), Сеферович, 31, 44, 62, Эльведи, 84 – Т. Азар, 2, 17
Еще один невероятный матч в Лиге А сыграли Швейцария и Бельгия. Гости в начале матча забили дважды. Отличился Азар. Но не игрок "Челси" Эден, а его брат Торган, который выступает в "Боруссии" (Менхенгладбах). И еще до перерыва швейцарцы вышли вперед, а затем победили с разницей в три гола. Именно сборная Швейцарии выиграла свою группу.
Венгрия – Финляндия 2:0
Голы: Салай, 29, Надь, 37
Греция – Эстония 0:1
Гол: Ламбропулос, 44 (авт)
Северная Ирландия – Австрия 1:2
Голы: Эванс, 57 – Шлягер, 49, Лазаро, 90+3
Сан-Марино – Беларусь 0:2
Голы: Драгун, 8, Сорока, 52
Молдова – Люксембург 1:1
Голы: Гинсари, 58 (пен.) – Бенси, 70
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