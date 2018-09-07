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Лига наций: все результаты первого игрового дня

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Лига наций: результаты первого дня
Лига наций: результаты первого дня

6 сентября в Европе стартовал новый турнир сборных – Лига наций. В первый игровой день было сыграно девять матчей.

В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию.

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Кроме того, сборная Украины стартовала с победы в поединке против Чехии на выезде – 2:1.

Все результаты первого игрового дня Лиги наций

Чехия – Украина 1:2
Голы: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3

Германия – Франция 0:0

Уэльс – Ирландия 4:1
Голы: Лоуренс, 6, Бейл, 18, Ремси, 37, Робертс, 55 – Вильямс, 66

Норвегия – Кипр 2:0
Голы: Йохансен, 21, 42

Словения – Болгария 1:2
Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59

Казахстан – Грузия 0:2
Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)

Армения – Лихтенштейн 2:1
Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33

Гибралтар – Македония 0:2
Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35

Латвия – Андорра 0:0

В пятницу, 7 сентября, в Лиге наций состоятся еще семь матчей. Наиболее интересным представляется поединок Лиги А Италия - Польша.

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Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Лига наций Кипр Македония Латвия Болгария Ирландия Норвегия Словения Чехия
Источник: 24 Канал
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