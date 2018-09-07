Лига наций: все результаты первого игрового дня

6 сентября в Европе стартовал новый турнир сборных – Лига наций. В первый игровой день было сыграно девять матчей.

В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию.

Читайте также: Чехия – Украина: видео голов и моментов матча сборных

Кроме того, сборная Украины стартовала с победы в поединке против Чехии на выезде – 2:1.

Все результаты первого игрового дня Лиги наций

Чехия – Украина 1:2

Голы: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3

Германия – Франция 0:0

Уэльс – Ирландия 4:1

Голы: Лоуренс, 6, Бейл, 18, Ремси, 37, Робертс, 55 – Вильямс, 66

Норвегия – Кипр 2:0

Голы: Йохансен, 21, 42

Словения – Болгария 1:2

Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59

Казахстан – Грузия 0:2

Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)

Армения – Лихтенштейн 2:1

Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33

Гибралтар – Македония 0:2

Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35

Латвия – Андорра 0:0

В пятницу, 7 сентября, в Лиге наций состоятся еще семь матчей. Наиболее интересным представляется поединок Лиги А Италия - Польша.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24