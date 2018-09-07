Лига наций: все результаты первого игрового дня
6 сентября в Европе стартовал новый турнир сборных – Лига наций. В первый игровой день было сыграно девять матчей.
В центральном матче дня сборная Франции в первом официальном поединке в статусе чемпиона мира на выезде не смогла обыграть Германию.
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Кроме того, сборная Украины стартовала с победы в поединке против Чехии на выезде – 2:1.
Все результаты первого игрового дня Лиги наций
Чехия – Украина 1:2
Голы: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1, Зинченко, 90+3
Германия – Франция 0:0
Уэльс – Ирландия 4:1
Голы: Лоуренс, 6, Бейл, 18, Ремси, 37, Робертс, 55 – Вильямс, 66
Норвегия – Кипр 2:0
Голы: Йохансен, 21, 42
Словения – Болгария 1:2
Голы: Зайц, 40 – Краев, 3, 59
Казахстан – Грузия 0:2
Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (автогол)
Армения – Лихтенштейн 2:1
Голы: Пиццелли, 30, Барсегян, 76 – Вольфингер, 33
Гибралтар – Македония 0:2
Голы: Тричковски, 19, Алиоски, 35
Латвия – Андорра 0:0
В пятницу, 7 сентября, в Лиге наций состоятся еще семь матчей. Наиболее интересным представляется поединок Лиги А Италия - Польша.
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