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      Лихорадка увольнений в Пентагоне продолжается: в отставку ушел контр-адмирал

      82 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      В субботу, 5 января, руководитель штаба Министерства обороны США и контр-адмирал американского флота Кевин Суини подал в отставку. Прошел всего месяц, как министр обороны Джеймс Маттис ушел с поста, не согласившись с решением президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

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      Недавно представитель Министерства обороны Дана Уайт также оставила свою должность, поэтому Кевин Суини стал третьим из руководства Пентагона, кто объявил об отставке. Контр-адмирал занимал должность в течение двух лет с января 2017 года.

      После двух лет в Пентагоне я решил, что пришло время вернуться в частный сектор. Была честь служить вместе с мужчинами и женщинами департамента Обороны,
      – написал Суини.

      В коротком заявлении об отставке он не вспомнил Трампа, впрочем, истинные мотивы решительного шага кажутся очевидными политологам. Аналитики убеждены: новая отставка свидетельствует о том, что растет осознание неопределенности оборонной и внешней политики администрации президента Трампа.

      Пентагон

      Кевин Суини

      Во вторник, 8 января, государственный секретарь США Майк Помпео начнет визит на Ближний Восток с целью развеять неуверенность союзников и американцев. Напомним, именно Помпео заявил в пятницу, 4 января, о начале вывода войск из Сирии.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Пентагон
      Источник: 24 Канал
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