Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и Офис Генерального прокурора. Фигуранты создали сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные вещества.
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Что известно о спецоперации
В Украине разоблачили организованную группировку, участники которой ежемесячно изготавливали более 700 килограммов наркотиков и обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен.
По результатам следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией, которые действовали на территории Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областей и города Киева.
Правоохранители разоблачили сеть нарколабораторий: смотрите фото
Изъято 118 килограммов мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 килограммов мефедрона), 156 килограммов альфа-PVP, более 30 килограммов амфетамина, 12 тонн прекурсоров,
– добавили в полиции.
Следственные действия продолжаются, задержанным инкриминируют:
- создание, руководство и участие в преступной организации;
- организацию контрабанды прекурсоров в особо крупных размерах;
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- организацию незаконного приобретения, хранения и пересылки прекурсора с целью его использования для производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ, с целью сбыта, а также незаконного сбыта прекурсора.
В полиции показали спецоперацию: смотрите видео
Напомним, недавно ГБР провело операцию по задержанию 13 человек в Киевском СИЗО, причастных к гибели заключенного. В частности, подозрение получили 8 должностных лиц, среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам.