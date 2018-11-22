Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією

З чого варто почати ліквідацію крадійства замість управління державою – зробити цей процес вигідним незаможним людям. Сьогодні їх або підкуповують під виглядом надання "матеріальної допомоги" перед виборами, або задурюють через політичну рекламу та цензуру у теленовинах.

У Житомирі на відкритій зустрічі мене запитали: "А за скільки можна ліквідувати топ-корупцію?" Я відповів: "Максимум – три роки".

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Я за те, щоб відсторонення від управління державою та засудження корупціонерів стало особисто вигідним кожній людині. Для цього пропоную встановити правила: нехай половина коштів, які Антикорупційний суд буде конфіскувати у корупціонерів, йде прямо на персональні пенсійні рахунки громадян. Тоді засідання Антикорупційного суду будуть дивитися більше людей, ніж серіал "Школа".

Громадянин має знати – кінець перебування на посаді тих, хто їх обкрадає, обернеться додатковим доходом для самого громадянина. Антикорупційна політика має стати вигідною. Іншу половину конфіскованого у корупціонерів ми з колегами пропонуємо витрачати на модернізацію університетів, творення там наукових центрів. Це теж підтримає популярність антикорупційних судових вироків.

Щоб це почалося, щоб ліквідувати десятки контролюючих інспекцій, які займаються поборами бізнесу; щоб всі державні послуги організувати як додаток на телефоні; щоб повернути на служіння суспільству і громадам природні монополії – треба, щоб ви у найближчі 11 місяців зробили одну добру справу. Обрали Президента і парламентську більшість, які почнуть виконувати антикорупційні закони з себе.

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Для цього є всі можливості. Ми відкрили для вас всі декларації всіх посадовців. В Інтернеті ви можете також перевірити, хто як голосував, хто які рішення підписував. Владою є ви – люди, які наймають на роботу нас, народних депутатів. Як і Президента. Скористайтеся своєю владою. І Україна буде доброчесною