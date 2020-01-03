Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

Один из главных генералов Ирана Касим Сулеймани был ликвидирован с помощью удара дрона в багдадском аэропорту (Ирак). Он фактически руководил сетью вооруженных подразделений по всему Ближнему Востоку. Кем он был и чем это грозит региону – в материале 24 канала.

Кем был Касим Сулеймани

Касим Сулеймани – бывший топ-генерал Ирана, входил в руководство Корпуса стражей исламской революции. Он осуществлял оперативное управление "Силами Кудс" – парамилитарная организация в составе Корпуса, которая осуществляла операции за пределами Ирана. Он был влиятельным человеком не только в родном Иране, но и в Ливане, Сирии и Ираке. Американцы говорят, что он виновен в смертях тысяч американцев с 2003 года (времени вторжения США в Ирак). Фактически, он был важнее президента Ирана, руководил всей региональной политикой, а отвечал только перед Аятоллой Али Хаменеи. Так как он стал настолько влиятельной фигурой?

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Родился мальчик в 1957 году в бедной семье в восточном городе Рабор. Его отец имел долги перед правительством Шаха, поэтому юный Сулеймани был вынужден поехать в соседний город в возрасте 13 лет и работать, чтобы их оплатить. В 1979 году, после падения монархии, Сулеймани присоединился к Корпусу стражей исламской революции, который создал первый Аятолла Рухолла Хомейни. Это была военная сила, которая должна предупредить возможный переворот против молодой тогда Исламской республики. Уже через два года его отправили на фронт, воевать против армии Ирака, которая вторглась в Иран. Эта война унесла миллионы жизней и шла несколько лет. Как солдат, Сулеймани прославился разведкой в ​​тылу войск Ирака. Однажды получил ранение, потерял многих собратьев, но получил повышение до командира бригады. Война также познакомила его с военными формированиями за пределами страны, что потом стало основой его деятельности на десятки лет.

Президент Ирана Рухани и Касим Сулеймани / Фото: Getty Images

Когда правительство Саддама Хусейна пало в 2003 году, Сулеймани уже руководил "Силами Кудс" – организацией внутри Корпуса стражей, которая отвечала за региональную политику на Ближнем Востоке, включая террористические атаки и гибридную войну. "Кудс" сделали все для роста шиитских группировок в Ираке, стояли за развитием "Хезблоллы" в Ливане, поддержали Башара Асада в войне в Сирии... В это же время новая теневая война позвала Сулеймани – против США. Когда он так обратился к генералу Петреусу: "Я отвечаю за политику Ирана в Афганистане, Газе, Ираке, Ливане. Посол Ирана в Багдаде из "Сил Кудс". Тот, кто планируется ему на смену тоже". Петреус, в своем письме к Госсекретарю США, назвал Сулеймани "реально зловещей фигурой". Сулеймани был очень важным командиром, на его руках много крови иракцев и сирийцев, но не единственным в лидерстве. Уже известно, что генерал Исмаиль Каан, бывший заместитель, заменит Сулеймани. Стратегия Корпуса вряд ли претерпит сильные изменения. Разве что станет более агрессивной.

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Встречался Сулеймани и с Путиным. Известно о четырех его визитах в Москву. Они состоялись летом 2015 года и на весной 2016 года, как раз после подписания ядерной сделки. Как считается, именно Сулеймани уговорил россиян присоединиться к войне в Сирии. на стороне Башара Асада. Его называли одним из главных "архитекторов" конфликта в Сирии.

Позже, Сулеймани отчаянно сражался против "Исламского государства" и победил: Халифата не стало. Тогда действовал договор джентльменов: пока ИГИЛ есть, его силы не трогают американцев и наоборот. Но одновременно, он усилил иранское влияние на Ирак до максимума, бросив Багдад в водоворот междоусобиц, террора, хаоса и войны. Поэтому после падения ИГИЛ и выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, Сулеймани снова развернул свою анти-американскую деятельность. Во всех конфликтах сейчас – в Йемене, Сирии, Ираке, Ливане, Саудовской Аравии есть след деятельности и союзов, созданных Каримом Сулеймани. Его любили и боялись, ненавидели и возвеличивали. Без него, это будет немного другой Ближний Восток.

Чего ждать региону

Понятно, что Иран не оставит так просто убийство третьего-четвертого человека в иерархии. Какой-то ответ точно будет. Учитывая, что за пределами Ближнего Востока возможности Корпуса стражей и "сил Кудс" довольно ограничены, то удар следует ожидать в регионе. Возможно, будут атакованы силы, поддерживаемые США в Ираке или Сирии. Не исключена атака и на базы, где расквартированы американские войска или на нефтяную инфраструктуру. Считается, что Иран стоял за нападением на Саудовскую Аравию, которая временно оставила Королевство без половины нефтяной добычи. Протесты в Ираке, которые с самого начала были анти-иранскими, теперь под угрозой, а подразделения типа "Катаиб Хезболлы" или "Сил Народной Мобилизации" могут получить карт-бланш на их подавление. Возможно, это конец пребывания армии США в Ираке. Напомним, там сейчас находится 5200 солдат и специалистов. Всех гражданских лиц Америки и Нидерландов призвали немедленно покинуть Ирак.



Ирак и регион ждет очень неопределенное будущее после убийства Касима Сулеймани / Фото: Getty Images

Премьер министр Ирака, точнее, и.о. Абдул Махди, уже заявил, что США этим ударом нарушили договор, по которому они находятся в стране, потому что мандат предусмотрел лишь тренировку армии и борьбу с терроризмом. Парламент будет созван на внеочередную сессию в субботу. Вице-спикер Хасан Аль-Каабе сказал, что "пришло время положить конец американской безросудности и высокомерию". Он отметил, что будут приняты важные решения относительно "присутствия США в Ираке". Аятолла Али Хаменеи и президент Ирана Рухани обещают удары. Хаменеи впервые посетил заседание Совета Безопасности Ирана. А один из главных шиитских лидеров Ирака, Муктада Аль-Садр, возвращает к активной жизни "Армию Махди", которая под его руководством билась против сил США, начиная с апреля 2004 года.

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Что касается международной реакции, то Китай и Великобритания призвали все стороны к взвешенности и деэскалации, Россия выразила "сожаление" относительно убийства Сулеймани. Политикум внутри Соединенных Штатов разделился: далеко не все поддержали ликвидацию иранского топ-генерала, а Демократы пожаловались, что с Палатой представители не проконсультировались. Совет нацбезопасности США пока практически не функционирует так, как должен. Британские, американские и израильские военные перешли на усиленный режим несения службы в регионе из-за угрозы эскалации.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных стран Агнес Каламар в своем Твиттере отметила, что убийство Касима Сулеймани "могло нарушить права человека" и что США должны доказать его угрозу другим.