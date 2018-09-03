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Ликвидация Захарченко и Жилина: кто теперь получил доступ к теневым миллиардам на Донбассе

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После смертей Жилина и его подельника Захарченко преимущество в борьбе за теневые доходы "ДНР" получил Курченко, - Бутусов
После смертей Жилина и его подельника Захарченко преимущество в борьбе за теневые доходы "ДНР" получил Курченко, - Бутусов / Соцмережі

Со смертями лидера "Оплота" Евгения Жилина и предводителя боевиков оккупированной Донетчины Александра Захарченко выход к миллиардам псевдореспублики получил "кошелек Януковича" Сергей Курченко. Хотя и раньше он на Донбассе имел немалое влияние.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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Закрылся последний коммерческий проект харьковского бандита Евгения Жилина – борьбу за теневую экономику оккупированных территорий выиграл Сергей Курченко. Мало кто знает, но одну из ключевых ролей в развертывании сепаратистского движения и в организации российского вторжения на начальном этапе войны сыграл известный харьковский бандит Евгений Жилин, главарь группировки "Оплот", и именно он пролоббировал назначение Александра Захарченко "главой "ДНР",
– подчеркивает он.

Как утверждает Бутусов, Жилина завербовала ФСБ России еще до войны, поскольку тот специализировался на нелегальных финансовых операциях между Россией и Украиной, поэтому имел соответствующие связи в Москве.

"Захарченко был сообщником Жилина, и еще до войны обсуждал создание донецкого филиала "Цитадели". В итоге 8 апреля 2014 года Харьковскую облгосадминистрацию освободил спецназ Нацгвардии, а по российской агентуре начали наносить эффективные удары, поэтому Жилин и большинство его бандитов скрылись из Харькова и переместились в Донецк. Захарченко 16 апреля с помощью Жилина и донецкой банды "Оплот" организовали захват донецкого горсовета и ряда других объектов. Это убедило московских кураторов Жилина в дееспособности его наемников", – добавляет журналист.

По его словам, тогда Жилин имел большое преимущество перед другими главарями бандформирований (Бородаем, Гиркиним и Ходаковским) и владел структурой для организации теневого финансирования и торговли с Украиной через свои довоенные каналы и схемы.

"Понятно, ФСБ была заинтересованной в человеке, который мог наладить эксплуатацию оккупированных территорий, и при этом отмывать и переводить на нужные счета нужным людям в Москве большие суммы. Экономика Донбасса могла существовать только в комплексе с украинской, и ФСБ были нужны украинские операторы, способные сохранить экономические связи и продолжить эксплуатацию донецкого бизнеса", – утверждает представитель СМИ.

Правда, заметил Бутусов, вскоре после захвата власти в оккупированном Донецке Жилин столкнулся с конкуренцией, поскольку на роль нового донецкого олигарха ФСБ направила на Донбасс главаря еще одной харьковской криминальной группировки – Сергея Курченко.

Курченко также тесно сотрудничал с Москвой до войны по тем же схемам, что и Жилин, но у него не было никакой воинственности и никаких своих группировок. Зато Курченко как один из финансистов семьи Януковича имел во много раз больше финансовых ресурсов, чем Жилин, и мог платить московским кураторам куда больше. Когда же в Кремле начали говорить, кто будет управлять миллиардами оккупированных территорий, Жилин оказался тем, кем и был, – мелкой сошкой, которую используют для определенных рискованных ситуаций настоящие теневые дельцы,
– отмечает журналист.

В то же время он отметил, что из-за комплекса причин харьковская мафия, связанная с РФ, произвела куда большее влияние на развитие событий на оккупированном Донбассе, чем в самом Харькове.

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"Жилина Захарченко назначил своим финансовым советником, ведь сам Захарченко был до войны всего лишь мелким предпринимателем и взлетел только благодаря российским "кураторам" Жилина. И они вместе начали распил и отжимание всех финансовых потоков "ДНР". Но поскольку сам Захарченко осваивал прибыльные "темы" и "кураторы" все более плотно начали влезать в теневую экономику, потребность в импульсивном Жилине у тех, кто принимал решения практически исчезла. Курченко приобретал все больший вес", – рассказывает он.

В подтверждение своих слов, Бутусов вспоминает, как и почему убрали Жилина.

"19 сентября Жилин вместе со своим бизнес-партнером Андреем Козарем пошел на встречу в ресторан "Ветерок" под Москвой, где он с неизвестным должен был обсудить поставки в Украину угля из оккупированных территорий. Уголь тогда уже плотно контролировал Курченко, и попытки Жилина в конце 2016-го влезть в тему имели слишком дерзкий вид. Поэтому на встречу приехал киллер, застреливший Жилина. Эта ситуация для Захарченко стала облегчением – ушел уже ненужный надоедливый посредник. Впоследствии все финансовые вопросы Захарченко взял под себя, и именно он стал по решению московских "кураторов" главным донецким олигархом. Но не надолго. Теперь же Курченко получил преимущество в борьбе за теневые доходы "ДНР". "Оплот" на Донбассе зачищен", – подытожил Бутусов.

Напомним, Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа. Произошло это в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Убийство Захарченко Сергей Курченко Финансы Убийство Жилина
Источник: 24 Канал
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