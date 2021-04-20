Ліквідував звалище секонду: дніпровський активіст прибрав смітник з одягом – фото, відео
Житель Дніпра Вадим Шуйдін ініціював прибирання смітника поблизу селища Чаплі. На фото видно, що для утилізації розкиданих речей довелося викликати самоскид.
Источник:фейсбук Вадима Шуйдіна
Генеральне прибирання на природі влаштували 18 квітня, в неділю. Кількість мішків з речима складно порахувати навіть на світлинах.
До теми Шприци, крапельниці та пробірки: у Трускавці виявили сміттєзвалище з медичними відходами – фото
Що відомо про ліквідацію смітника з речима
Вадим Шуйдін 8 місяців тому зазняв стихійне сміттєзвалише речей неподалік Дніпра.
Стихійне звалише речей у серпні 2020 року: відео
Місцева влада пообіцяла ліквідувати його за кілька днів ще у серпні 2020 року, проте за цей час місцеві чиновники не виконали обіцянку.
Ініціатор ліквідації сміттєвзалища під Дніпром / Фото Вадима Шуйдіна
Тоді чоловік вирішив діяти самотужки – він разом з однодумцями ліквідував звалище.
Галявина, де раніше лежали речі з секонду / Фото Вадима Шуйдіна
Сподіваюся своїм прикладом залучити якомога більше людей до проблеми стихійних звалищ і вивезення сміття в ліси і балки. Прибирати ще багато, але все в наших силах,
– написав Шуйдін.
Поделиться новостью