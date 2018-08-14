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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лили-Роуз Депп снялась для Vogue в образах ангела и демона: фото

55 Читати новину українською
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп / Фото из Іnstagram

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп украсила сразу две обложки сентябрьского номера журнала Vogue Корея.

Лили-Роуз позировала перед объективом Паоло Роверси – одного из самых известных фешн-фотографов в мире.

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На снимках девушка предстала в образах ангела и демона.

Как известно, Лили-Роуз активно принимает участие в модных фотосессиях, в частности, она не раз украшала обложку Vogue.

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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