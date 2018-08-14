Лили-Роуз Депп снялась для Vogue в образах ангела и демона: фото

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради, 19-летняя Лили-Роуз Депп украсила сразу две обложки сентябрьского номера журнала Vogue Корея.

Лили-Роуз позировала перед объективом Паоло Роверси – одного из самых известных фешн-фотографов в мире.

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На снимках девушка предстала в образах ангела и демона.

Допис, поширений L I L Y - R O S E (@lily_rosedepppeachy) 13 Сер 2018 р. о 10:30 PDT

Допис, поширений L I L Y - R O S E (@lily_rosedepppeachy) 14 Сер 2018 р. о 7:53 PDT

Как известно, Лили-Роуз активно принимает участие в модных фотосессиях, в частности, она не раз украшала обложку Vogue.

Допис, поширений Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 23 Лис 2017 р. о 5:51 PST