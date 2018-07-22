Лилия Ребрик ошеломила поклонников отличной растяжкой: фотофакт

Талантливая актриса и телеведущая Лилия Ребрик поразила поклонников отличной физической формой и растяжкой. Соответствующие кадры появились на ее Instagram-странице.

Как известно, 30 апреля Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Девочку телеведущая и ее муж Андрей Дикий назвали Полиной. Не прошло и 3 месяцев с момента родов, как звездная мама поехала на отдых с семьей. Для этого украинская звезда Лилия Ребрик выбрала солнечную Болгарию.

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В последний день роскошного отдыха новоиспеченная мама поделилась снимками с курорта. Лилия Ребрик ошеломила стройной фигурой и идеальной растяжкой. Звезда в мини-платье черного цвета с легкостью подняла ногу до уровня глаз. При этом телеведущая сделала это очень изящно, показав прекрасную физическую форму.

У любого отпуска есть один недостаток - он ​​быстро заканчивается! В Киеве дождь, поэтому ловите лучи солнца из Болгарии. Листайте фото, они очень атмосферные. Болгария, было замечательно. А впереди много работы,

– написала Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 22 Лип 2018 р. о 4:25 PDT

Стоит отметить, что недавняя беременность никак не повлияла на фигуру Лилии Ребрик. Новоиспеченная мама двоих детей –2-месячной Полины и 5-летней Дианы – выглядит роскошно.