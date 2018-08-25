Лилия Ребрик поделилась забавным снимком с дочерьми

Телеведущая Лилия Ребрик продолжает очаровывать сеть яркими снимками с дочерьми. Звезда показала новые смешные фото, от которых невозможно сдержать смех.

Как известно, Лилия Ребрик вместе с семьей уехала в солнечную Одессу. Там телеведущая приняла участие в записи нескольких программ, а на сам День Независимости вместе с мужем – хореографом Андреем Диким – станцевала волшебный вальс у Потемкинской лестницы.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 23 Сер 2018 р. о 10:52 PDT

Звезда не упустила возможности опубликовать фото со своими дочерьми – 5-летней Дианой и 3-месячной Полиной. На снимке Лилия Ребрик держит на руках младенца, в то время как ее старший дочь укусила ее за платье.

Самая вкусная мама на свете! Меня сегодня можно даже съесть,

– в шутку написала Лилия Ребрик.

Кроме этого, телеведущая откровенно рассказала, как она относится к поеданию сладостей детьми. Лилия Ребрик объяснила, почему в ее семье нет запретов относительно продуктов, в частности, сладостей и как она стимулирует маленькую Полину выбирать полезные продукты.

"Мое мнение такое: запрещать нельзя, потому что ребенку будет хотеться еще больше. Уверена, что если мама постоянно ест конфеты, шоколад и тортики, то чего вы хотите от ребенка? А если у вас на столе будет стоять нарезанная красивыми кусочками морковь и сельдерей и ребенок будет видеть, что вы едите в течение дня, то, поверьте, он будет брать пример с вас! Детей вообще не нужно воспитывать, а просто нужно быть примером. Во всем!" – пояснила Лилия Ребрик.