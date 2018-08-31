Лилия Ребрик показала очаровательные фото с празднования дня рождения дочери

30 августа Лилия Ребрик вместе с семьей праздновала день рождения своей старшей дочери Дианы. Девочке исполнилось 6 лет. Звездная мама решила поделиться очаровательными снимками с праздника.

Для телеведущей Лилии Ребрик цифра 30 является знаковой в жизни, ведь 30 апреля и 30 августа родились две дочери звезды. Звездная мама не скрывает своего счастья от воспитания детей и активно делится с поклонниками снимками 4-месячной Полины и 6-летней Дианы.

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Не обошла вниманием знаменитость день рождения старшей дочери. Лилия Ребрик показала, какой праздник организовала для маленькой звезды Дианы.

Для нас действительно 30 число оказалось каким-то магическим. Спасибо за такое невероятное количество теплых пожеланий в адрес нашей дочери и нашей семьи,

– написала Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 30 Сер 2018 р. о 7:26 PDT

По ее словам, девочка пригласила много друзей на свой праздник. Звала Дианка и детей, которых просто встретила на детской площадке. Поэтому Лилия Ребрик устроила большое праздник для именинницы.

Мероприятие телеведущая провела в стиле мультфильма "Школа монстров". Диана была одета в платье одного из сказочных персонажей, а на сам праздник были приглашены аниматоры.

Диана в этом году сказала нам, что хочет нормальный день рождения. Мы поинтересовались, что в ее понимании "нормальный"? И она сказала: "Без родителей!" Пригласила она к себе на праздник всех своих друзей и подруг. Идея сделать праздник в стиле "Монстр Хай" принадлежала ей,

– призналась Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Сер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Сер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 31 Сер 2018 р. о 12:36 PDT