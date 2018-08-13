Лилия Ребрик показала стройную фигуру в купальнике: фото

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик ошеломила стройной фигурой на пляже Одессы. Звезда вернула себе прежнюю форму после родов, что не стесняется демонстрировать на пикантных кадрах.

30 апреля очаровательная Лилия Ребрик во второй раз стала мамой. Но прошло 3 месяца, как звезда вернула свою прежнюю форму. Лилия Ребрик покрасовалась в стильных купальниках на семейном отдыхе в Болгарии, и уже успела ошарашить украинцев отличной фигурой в Одессе.

Читайте также: Как вернуть стройную фигуру после родов: действенный лайфхак от Лилии Ребрик

Накануне поездки телеведущая сделала интересный опрос в сети. Лилия Ребрик спросила у поклонников, подозревают ли они, куда семья Диких отправляется на своем авто. Люди сразу же начали предполагать, что семья едет в Черновцы, откуда родом актриса. Как впоследствии выяснилось, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и двумя дочками отправилась в солнечную Одессу,

"А мы таки в Одессе. В комментариях вы действительно называли особые города. Каждый по-своему. Киев – мой город по энергетике и темпоритмом, Черновцы – родной город, и он вне всяких сравнений, а Одесса – это особенный для меня город. Много приятных воспоминаний связаны с Одессой... Здесь я впервые в своей жизни увидела море, здесь частенько бываю на гастролях, здесь самая вкусная рыба, тут удивительное чувство юмора, здесь сыграла одесситку в сериале "Вверх тормашками" и много съемочных дней было именно в Одессе", – рассказала Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 12 Сер 2018 р. о 9:55 PDT

И не только воспоминаниями потрясла Лилия Ребрик. Звезда опубликовала фото, на котором она позирует перед камерой в черном купальнике. Стоит отметить, что телеведущая выглядит роскошно, а ее фигуре могут позавидовать многие женщины в мире.

Начало рабочей недели может быть таким! Идеальное утро в Одессе,

– написала Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 13 Сер 2018 р. о 1:56 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 13 Сер 2018 р. о 3:39 PDT

Напомним, что недавно сеть взорвалась комментариями относительно фигуры Лилии Ребрик. Все потому, что звезда опубликовала на своей странице кадр возле роддома, где она показала не лучшую свою форму. Платье, которое надела украинская телеведущая, от ветра стало в несколько раз пышнее, поэтому образ Лилии Ребрик сравнили с наматрасником.