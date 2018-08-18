Лилия Ребрик поразила романтической историей знакомства с мужем

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик решила вспомнить, как она познакомилась со своим мужем – хореографом Андреем Диким. Романтическими воспоминаниями она поделилась с поклонниками в своем блоге.

Как известно, Лилия Ребрик и Андрей Дикий могут похвастаться идеальным браком. Пара излучает счастье во время каждого светского выхода и на снимках в Іnstagram. За 7 лет супружеской жизни знаменитости стали не только образцовой звездной парой, но и родителями двух очаровательных дочерей – 5-летней Дианы и 3-месячной Полины.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 14 Сер 2018 р. о 10:48 PDT

Лилия Ребрик, которая находилась на съемках в Одессе, накануне старта нового сезона "Танцев со звездами" решила вспомнить, как начиналась ее романтическая история с Андреем Диким.

После проб с разными партнерами, я пришла к руководству и сказала, что хочу танцевать с Диким. На что мне говорят: "Ты что, влюбилась?" Я ответила: "Очень смешно!" Видно, они еще тогда ничего не знали ... А мы сопротивлялись,

– вспомнила Лилия Ребрик.

Телеведущая таки вышла на паркет с Андреем Диким и они впервые станцевали зажигательное танго. Вероятно, этот страстный танец зародил сильные чувства у обоих звезд.

"Мне еще очень нравилось сочетание фамилий "на паркете Дикий Ребрик". Оба – спортсмены. Оба – знаем, что такое победа. Оба умеем работать и идти к своей цели. И оба не подозревали, что уже через полгода не сможем жить друг без друга . А тогда, если бы я знала, что Дикий станет моим мужем, я бы ни рассказывала ему так много о себе в гримерке. Поэтому он обо мне знает все", – пошутила Лилия Ребрик, добавив кадры зажигательного танго.