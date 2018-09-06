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Лилия Ребрик поразила своей идеальной растяжкой: фото

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Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото из соцсетей

Телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз показала результаты своих тренировок. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку на съемочной площадке.

Лилия Ребрик – счастливая мама двух дочерей. И хоть маленькой Полине не исполнилось и 6 месяцев, телеведущая уже поражает своей идеальной растяжкой и стройной фигурой.

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Материнство, участие в съемках, тренировки – несмотря на такие ежедневные хлопоты, звезда находит время и для своего блога. Лилия Ребрик показывает, как проходят ее будни, и демонстрирует снимки из личной жизни. Недавно телеведущая поразила всех фото, на котором она подпрыгивает на мосту. А вслед за ним Лилия Ребрик показала отличную растяжку на съемочной площадке.

"Все места заняты", – написала звезда, сделав шпагат на ярком диване.

 

 

Поклонники Лилии Ребрик сразу же отреагировали на опубликованное фото. "Очень эффектно", "Звезда везде звезда", "Великолепная растяжка", "Вы, как всегда, идеальны", – засыпали комплиментами пользователи сети.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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