Лилия Ребрик приняла участие в стильной фотосессии с самолетами: яркие кадры

Телеведущая Лилия Ребрик снялась в стильной фотосессии для информационного портала. Звезда примерила яркие образы и позировала перед камерой на фоне настоящих самолетов.

Не прошло и 3 месяцев после вторых родов Лилии Ребрик, как телеведущая погрузилась в трудовые будни. Звезда уже активно участвует в съемках и прямых эфирах, а ее насыщенный график просто поражает.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 25 Лип 2018 р. о 9:17 PDT

Но не только телеэфиры занимают все время очаровательной Лилии Ребрик. Звезда не отказалась от предложения одного из информационных порталов и приняла участие в стильной фотосессии, результаты которой уже появились в сети.

На фото Лилия Ребрик примерила несколько ярких и нежных образов. В частности, телезвезда предстала перед камерой в платьях красного, голубого и черно-белого цветов. Кроме этого, она примерила и розовый костюм. Стоит отметить, что во всех нарядах молодая мама Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру.

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Для фотосессии актеры проекта выбрали необычное место – взлетную полосу. Позировала же Лилия Ребрик на фоне настоящих самолетов и вертолетов. По словам телеведущей, это одна из ее любимых фотосессий, ведь с детства она любит летать.

"Я с детства обожала самолеты. Какие невероятные ощущения свободы и внутреннего полета появлялись. Очень люблю летать. Быть на высоте – моя стихия... Люблю смотреть в окно и наслаждаться облаками, в которые хочется окунуться с головой. А больше всего обожаю ощущение, когда ты выходишь на трап самолета и делаешь вдох в ожидании чего-то нового", – поделилась впечатлениями Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 27 Лип 2018 р. о 3:07 PDT

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 27 Лип 2018 р. о 3:07 PDT