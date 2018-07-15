12:43
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Лилия Ребрик впервые поехала на отдых с новорожденной дочкой: фотофакт

210 Читати новину українською
Лилия Ребрик на отдыхе
Лилия Ребрик на отдыхе / Фото из соцсетей

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик получает огромное удовольствие от материнства. Мать новорожденной дочери решилась поехать на море с младенцем.

Солнечное лето – отличное время для отдыха, даже если ты мама двоих детей. Это доказала Лилия Ребрик, которая поехала на семейный отдых с двумя дочерьми и мужем.

Читайте также: Телеведущая Лилия Ребрик очаровала милым танцем с новорожденным ребенком: видео

Телеведущая выбрала для путешествия солнечную и уютную Болгарию. С моря звезда уже успела опубликовать милый снимок со своими детьми, где показала волшебный familylook. В заметке Лилия Ребрик рассказала, как новорожденная Полина перенесла первый авиаполет.

А мы на море! Перелет Полина перенесла отлично! Поэтому всем, кто боится летать с новорожденными, советую! Никаких проблем, за исключением того, что авиарейс трижды откладывали и вместо 16:00 вылетели в 01:30 ночи. Но это мелочи. В этом сезоне, к сожалению, это обычная ситуация с самолетами,
– рассказала Лилия Ребрик.

Кроме супругов, в поездку в Болгарию отправились и родители. Поэтому Лилия Ребрик заверила, что им не придется скучать.

 

А ми на морі! І наш перший familylook на трьох! Ура[email protected]_odessa @tanali_kids створює таку красу! #дівчататакідівчата . Тепер і Поліна в тренді))). Ми в Болгарії. Переліт Поліна перенесла чудово! Так що всім, хто боїться літати з новонародженими- раджу!!! Ніяких проблем, за виключенням того, що авіарейс тричі відкладали. І замість 16 години вилетіли о 1.30 ночі. Але це дрібниці. В цьому сезоні, на жаль, це звичайна ситуація з літаками. Сьогодні вже насолоджуємося нашими міні канікулами. Занурюємося у відпочинок з головою! Нас цього разу багато: і бабуся, і дідусь, і нас четверо. Тому нам весело!!! Ммммммм....... #дикасімейка #позитивзашкалює #дикасімейка #familylook

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 

 

Напомним, что Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы отдых
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сегодня, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 388
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сегодня, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 1687
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 июля, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 719
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 июля, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 3168
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 июля, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 1259
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук