Лилия Ребрик впервые поехала на отдых с новорожденной дочкой: фотофакт

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик получает огромное удовольствие от материнства. Мать новорожденной дочери решилась поехать на море с младенцем.

Солнечное лето – отличное время для отдыха, даже если ты мама двоих детей. Это доказала Лилия Ребрик, которая поехала на семейный отдых с двумя дочерьми и мужем.

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Телеведущая выбрала для путешествия солнечную и уютную Болгарию. С моря звезда уже успела опубликовать милый снимок со своими детьми, где показала волшебный familylook. В заметке Лилия Ребрик рассказала, как новорожденная Полина перенесла первый авиаполет.

А мы на море! Перелет Полина перенесла отлично! Поэтому всем, кто боится летать с новорожденными, советую! Никаких проблем, за исключением того, что авиарейс трижды откладывали и вместо 16:00 вылетели в 01:30 ночи. Но это мелочи. В этом сезоне, к сожалению, это обычная ситуация с самолетами,

– рассказала Лилия Ребрик.

Кроме супругов, в поездку в Болгарию отправились и родители. Поэтому Лилия Ребрик заверила, что им не придется скучать.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 15 Лип 2018 р. о 12:45 PDT

Напомним, что Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.