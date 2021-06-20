Как лиманцы Слобожанщины выжили в Голодомор и сохранили песни: видео

В селе Лиман на Слобожанщине веками поют длинных протяжных песен. Их пели чумаки, проезжая мимо село за солью. Пели местные рыбаки, отправляясь продавать карасей в Харьков.

Их же пели и местные бабушки, которые с детства слышали эти песни от своих матерей. Благодаря карасям село выжило в годы Голодомора. Благодаря песням – сохранило древние традиции региона.

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Как пишет Ukraїner, там из поколения в поколение передают технологию плетения веников из проса и рецепт "голого" борща на рыбной ухе, берегут традиционные праздники, рассказывают легенды и поют песни. Песен в Лимане много, они до сих пор сопровождают местных жителей: за работой, на праздники, в любом месте.



Как в Лимане берегут традиции / Фото Ukraїner, Михаил Чубун

"Знаете, как вот говорят: "Тот, кто поет – трижды молится". А как жить? Вот придешь домой – одни проблемы, проблемы, проблемы. А придешь на репетицию, попоешь, и так хорошо делается. Да еще и для здоровья я хорошо. С песней легче прожить. Так что петь – это надо", – отметила Ольга Корниенко, основательница ансамбля "Калинонька".

Ансамблю "Калинонька" – уже более 30 лет

В 1989 году в Лимане сформировался фольклорный ансамбль "Калинонька", благодаря которому о селе узнали в Украине и за рубежом. Местные бабушки вместе ездили на гастроли, участвовали в конкурсах, распространяли украинскую культуру. С песней "Лебедику" ансамбль "Калинонька" впервые поехал на Сорочинскую ярмарку и занял там первое место.

! Одна из старейших участниц ансамбля – 84-летняя Раиса Скрипка. Она всегда путешествовала с коллективом и до сих пор болеет за него.

"У нас и коровы были, и свиньи были, и козы были, все. А мы ездили выступать, мы туда поедем – хоть развеемся, а теперь и вспомнили", – рассказала Раиса Скрипка.



Участница ансамбля Раиса Скрипка / Фото Ukraїner, Михаил Чубун

С годами состав ансамбля изменился, но новое поколение держит планку своих предшественниц. Участницы ансамбля "Калинонька" не только поют вместе, но и дружат, роднятся между собой, работают рядом на огородах, плетут веники и рассказывают былины из жизни села. И их судьбы тоже сплетаются в большое и красивое многоголосие.

Более о традициях и пении лиманцев: смотрите в видео Ukraїner​