Лимоны Тищенко для пострадавших на Позняках: нардеп ответил на иронию соцсетей
Нардеп Николай Тищенко приехал на место взрыва в доме на Позняках и привез лимоны. Пользователи соцсетей навалились на вероятного кандидата в мэры Киева с едкой критикой. Почти через неделю после события Тищенко ответил на обвинения.
На своей странице в фейсбуке "Слуга народа" Николай Тищенко написал, что привезти лимоны и к ним же лед его попросили врачи. Для подтверждения он прикрепил соответствующее видео.
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Тищенко написал, что ему было неприятно видеть насмешки, ведь он хотел помочь. В конце концов отметил, что сделал бы так повторно, если бы такая ситуация случилась еще раз.
В той ситуации хаоса, горя и беды никто не думал, что со стороны это кому-то может выглядеть смешно. Надо было действовать и помогать людям. Не дай Бог, но оказавшись еще раз в той ситуации, я сделал бы так же,
– подытожил Тищенко.
Реакция соцсетей на "лимоны Тищенко"
Взрыв на Позняках, который унес жизни 5 человек, произошел 21 июня. На место чрезвычайной ситуации приехали чиновники и в частности нардеп от киевского округа Николай Тищенко.
Он, помимо прочего, снимал много сториз для своего инстаграма и попал в поле зрения журналистов именно тогда, когда начал раздавать лимоны.
Сразу же пользователи соцсетей начали местами осуждать Тищенко за неуместность, а иногда и откровенно смеяться. Мемы разлетелись в сети и стали вирусными рядом с "сосной корабельной" и "детьми низкого качества".
Среди самых популярных реакций – переработка известной в соцсетях цитаты о "Если жизнь подсовывает тебе лимоны – сделай лимонад".
Кто-то предположил, что Тищенко не понял скрытого подтекста жаргонизма "лимон" – миллион.
Впрочем, как пишут пользователи, пострадавшие не оценили жест Тищенко и лимоны остались одиноко лежать на скамейке.
Наделали на Тищенко и фотожаб. Вот например "репродукция" Валентина Серова и его "Девочки с персиками". Вышел как "Мальчик с лимонами".
А это фотожаба на "Рождение Адама" Микеланджело. Только здесь "рождается кандидат в мэры".
Взрыв на Позняках в Киеве: основное
- Около 10 утра 21 июня в результате взрыва газа на Позняках разрушился дом. С 5 по 8 этаж квартиры разлетелись на части.
- Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила только 19-летняя девушка Анастасия, которая осталась без родителей.
- Жители дома, в котором произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.
- В доме – 40 квартир. Всех их владельцев власти обещали оперативно обеспечить жильем.
- 25 июня Зеленский вручил 12 семьям ключи от новых квартир.