Нардеп Николай Тищенко приехал на место взрыва в доме на Позняках и привез лимоны. Пользователи соцсетей навалились на вероятного кандидата в мэры Киева с едкой критикой. Почти через неделю после события Тищенко ответил на обвинения.

На своей странице в фейсбуке "Слуга народа" Николай Тищенко написал, что привезти лимоны и к ним же лед его попросили врачи. Для подтверждения он прикрепил соответствующее видео.

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Тищенко написал, что ему было неприятно видеть насмешки, ведь он хотел помочь. В конце концов отметил, что сделал бы так повторно, если бы такая ситуация случилась еще раз.

В той ситуации хаоса, горя и беды никто не думал, что со стороны это кому-то может выглядеть смешно. Надо было действовать и помогать людям. Не дай Бог, но оказавшись еще раз в той ситуации, я сделал бы так же,

– подытожил Тищенко.

Реакция соцсетей на "лимоны Тищенко"

Взрыв на Позняках, который унес жизни 5 человек, произошел 21 июня. На место чрезвычайной ситуации приехали чиновники и в частности нардеп от киевского округа Николай Тищенко.

Он, помимо прочего, снимал много сториз для своего инстаграма и попал в поле зрения журналистов именно тогда, когда начал раздавать лимоны.

Сразу же пользователи соцсетей начали местами осуждать Тищенко за неуместность, а иногда и откровенно смеяться. Мемы разлетелись в сети и стали вирусными рядом с "сосной корабельной" и "детьми низкого качества".

"Велюровий" Слуга Тищенко приперся до зруйнованого будинку на Позняках з лимонами.



Був впевнений, що йде на коктейльну вечірку, бо куди ще можуть запрошувати влітку? pic.twitter.com/mLYEIwTeTo — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) June 21, 2020

Среди самых популярных реакций – переработка известной в соцсетях цитаты о "Если жизнь подсовывает тебе лимоны – сделай лимонад".

Лимонищенко - щоб життя цукром не здавалось ...



Якщо життя дає тобі лимони то саме час чавити лимонад ... — редакціЯ approved (@wiskas_pumius) June 21, 2020

Кто-то предположил, что Тищенко не понял скрытого подтекста жаргонизма "лимон" – миллион.

це в Омеляна в гісторі взяв. Це про цей лимон мова? Що я пропустив? pic.twitter.com/1yKkSShcOx — Макальондра (@dimo4ki) June 22, 2020

Коля Котлета Тищенко решил,что у пострадавших от взрыва не очень печальный вид,и раздал лимоны — Дмитрий (@dmitriypaut) June 21, 2020

Впрочем, как пишут пользователи, пострадавшие не оценили жест Тищенко и лимоны остались одиноко лежать на скамейке.

Когда совсем отчаялся и пиаришься на чужом горе



Николай Тищенко решил продемонстрировать, какой он заботливый, а потому приехал к взорванному дому на Позняках и стал раздавать людям, лишившимся жилья, лимоны.



Лимоны оказались никому не нужны и остались валяться на лавочке pic.twitter.com/lXiguZTojv — alexxbezz (@alexxbezz) June 21, 2020

Наделали на Тищенко и фотожаб. Вот например "репродукция" Валентина Серова и его "Девочки с персиками". Вышел как "Мальчик с лимонами".

#тайтаке



мощний кандідат від рабів народу на посаду мера #Київ - Тищенко Вєлюровіч постійно плутається у значенні слова «лімон»..



пане #Зеленський @ZelenskyyUa , розумніших у вас не знайшлося, я так розумію??.. pic.twitter.com/lIcHZ9O6Q5 — Роман Москаль (@RomanMoskal70) June 22, 2020

А это фотожаба на "Рождение Адама" Микеланджело. Только здесь "рождается кандидат в мэры".

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