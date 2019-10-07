Лимузин застрял в грязи на футбольном поле в Харькове: курьезное видео
В спальном районе Харькове в грязевом плену на футбольном поле оказался свадебный лимузин.
Курьезное видео, как авто освобождали из плена оказалось в соцсетях.
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Элитная машина оказалась в грязи из-за того, что просто не могла развернуться в спальном районе города – Салтовке. Освобождать авто пришлось пятерым мужчинам. Что интересно, в салоне находились новобрачные.
К слову, в мае подобный инцидент произошел на Черкасщине с авто посла Канады в Украине Романа Ващука. Тогда дипломат написал, что Черкасская область известна своим богатым черноземом, а в сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах.