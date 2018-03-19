Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе

Лина Костенко – одна из самых известных украинских писательниц современности. 19 марта писательница празднует свой 88 день рождения. Искренняя и бескомпромиссная Костенко, несмотря на свой возраст, восхищает и удивляет своим волевым характером.

Биография Лины Костенко

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищеве Киевской области. Родители будущей поэтессы учительствовали и с ранних лет прививали ребенку высокие моральные, этические и эстетические вкусы, подавали литературные, фольклорные и исторические образцы для подражания. В всю жизнь Лина перед собой ставила в пример отца – Василия Костенко, полиглота-самородка (он знал 12 языков), педагога, который при необходимости мог на самом высоком уровне преподавать все предметы в школе.

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В 1936 году семья переехала в Киев, где Лина окончила школу на Куреневке и еще школьницей начала посещать литературную студию при журнале "Днепр", который редактировал Андрей Малышко.

В один страшный день был арестован отец и забран от семьи на целых десять лет. Маленькая Лина тогда еще и не представляла, что такое быть дочерью "врага народа", она просто не могла смириться в душе, за что и почему ее такого хорошего, умного, интеллигентного отца так бесцеремонно и грубо унизили, оторвали от нее и матери.



Лина Костенко в молодости

В послевоенные годы Лина начала посещать литературную студию при Союзе писателей Украины. Она надолго запомнилась ровесникам и даже уже известным талантам не только аристократической красотой, но и удивительно свежими стихами, оригинальным взглядом на мир и умением воспроизвести увиденное неожиданными словами.

В 1946 году были опубликованы первые стихи Лины. Девушка поступила в Киевский педагогический институт им. М. Горького (теперь педагогический университет им. Драгоманова), но оставила его и уехала учиться в Московский литературный институт им. М. Горького.

Лина Костенко закончила институт в 1956 году а в следующем году вышла первая книга ее стихов "Лучи земли". Второй сборник "Паруса" была опубликована в 1958 году, а впоследствии – сборник "Путешествия сердца" (1961). В 1962 году сборник "Звездный интеграл" был не допущена идеологической цензурой и мира не увидела. Еще один сборник "Княжа гора" был не длрущен в 1972 году.

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Это не было странным, ведь содержание стихотворений сборника было настолько смелым для того времени, нельзя даже представить, что эти произведения могли быть напечатанными. Поэтическому слову Лины Костенко был объявлен запрет, ее произведения не выходили отдельными изданиями до 1977 года, до появления сборника "Над берегами вечной реки". Произведения и даже само имя автора исчезли со страниц периодики.

Сборник стихов Лины Костенко – "Триста стихов"

Поэтесса писала "в стол". Это тогда были написаны и "Берестечко", и "Маруся Чурай", и стихи, составившие книги "Над берегами вечной реки" и "Неповторимость". В 1963 году вместе с Добровольским Костенко создала сценарий фильма "Проверьте свои часы".

На своем литературном пути пришлось Лине Костенко пережить почти пятнадцатилетнее непризнание ее как поэта и писателя. Это был печальный период в жизни писательницы в том числе и в истории украинской литературы вообще. Но и тогда она писала. Не сломалась, а не отчаялась, не упала духом, шлифовала свое поэтическое слово.

1964-1965 годы были, очевидно, временем переоценки ценностей, в частности мировоззренческих. Костенко не принадлежала к каким-то диссидентским организациям, но когда в 1965 году начались аресты украинской интеллигенции, подписывала письма протеста, когда во Львове судили Вячеслава Черновола и его друзей, она была на процессе. В 1969 году в диаспоре был издан большой сборник "Стихотворения", в который вошло все лучшее, созданное на то время поэтессой, в частности стихотворения, которые распространялись в "самиздате" из-за запрета тогдашней цензурой.

В 1977 году Лина Костенко вернулась в поэзию – вышла ее книга "Над берегами вечной реки", через два года – роман в стихах "Маруся Чурай", в 1980 году – сборник "Неповторимость", в 1987 году – сборник "Сад нетающих скульптур". За роман в стихах "Маруся Чурай" и сборник "Неповторимость" поэтесса получила Государственную премию Украины имени Т. Г. Шевченко. В 1989 году увидел свет сборник "Избранное".

Стихотворение Лины Костенко написанное на стене во Львове

За книгу "Инкрустации", изданную на итальянском языке, Лине Костенко в 1994 году присуждена премия Франческа Петрарки, которой Консорциум венецианских издателей отмечает произведения выдающихся писателей современности. В 1998 году в Торонто Мировой конгресс украинский наградил Костенко своим наивысшим отличием – медалью Святого Владимира. В 1999 году был написан исторический роман в стихах "Берестечко" и отдельной брошюрой издана лекция "Гуманитарная аура нации, или Дефект главного зеркала", прочитанная 1 сентября 1999 году в национальном университете Киево-Могилянская академия.

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В 2000 году Лина Костенко стала первым лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги. Также она была награждена Почетным знаком отличия Президента Украины (1992) и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.

Литературный путь Лины Костенко

Уже в ранних стихах Лины Костенко присутствовали глубокие философские подтексты, которые до сих пор заставляют задуматься над не сказанным непосредственно, но легко угадываемом. Дебютировав немного раньше "шестидесятников", она стала их "предтечей", одной из тех, кто возвращал поэтическому слову эстетическую полноценность, кто решительно ломал привычные художественные критерии.

Выход книги "Над берегами вечной реки" стал настоящей литературной сенсацией. И не только потому, что им Лина Костенко возвращалась в поэзию: читатель испытывал настоящую тоску по книжкам, в которых проступает совершенно независимое художественное мышление без авторових оглядок на цензоров и редакторов.

Сборник стихов Лины Костенко – "Триста стихов"

"Вечная река" – содержит в себе жизнь отдельного человека, умноженную на его обогащенную и отточенную историческим опытом память, "Вечная река" – это масштабное русло, в котором слилось и неразрывно соединилось сугубо личное и общечеловеческое.

Лина Костенко – одна из тех, кто не потерял человеческого достоинства во времена испытаний, и ее шестнадцатилетнее молчание не было слабостью или компромиссом с властью, потому что свою позицию поэтесса всегда выражала прямо и открыто. Ее принципиальность и прямота настолько пугали и раздражали представителей власти, что они с огромным удовольствием любым способом заставили бы ее молчать.

Но Костенко пользовалась такой большой популярностью и любовью читателей, что чиновники просто боялись ее трогать. В книге "Над берегами вечной реки", а потом и в следующих перед читателем широко раскрывается национальная история ( "Лютеж", "Чигиринский колодец", "Старая церквушка в Лемешах", "Князь Василько", "Чадра Маруси Богуславки", "Горислава-Рогнида", "Древлянський триптих", драматическая поэма "Дума о братьях неазовских").



Книга "Записки украинского сумасшедшего" Лины Костенко

Чрезвычайный, беспрецедентный успех имел исторический роман в стихах "Маруся Чурай". Это произведение не имеет ничего общего со всем тем, что до сих пор было написано о легендарной поэтессе, и представляет в украинской литературе редкий жанр. Работая над ним, Лина Костенко использовала те скупые исторические, а по сути, полулегендарные сведения о певице-поэтессе из Полтавы Марусе Чурай, которые с течением времени дошли до нас.

Личная жизнь Лины Костенко

О мужчинах Лины Костенко известно не так много, как впрочем, и о ее жизни в целом. Писательница была дважды замужем. Первый брак с Ежи-Яном Пахлёвским, который стал отцом дочери Костенко писательницы Оксаны Пахлёвской, продлился недолго.

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В дальнейшем Костенко имела отношения с Аркадием Добровольским, писателем и переводчиком, который прошел сталинские лагеря. Тогда поэтессе было 28, а ему – 48. Опять не сложилось. Второй брак у Костенко был с директором киностудии имени Довженко Василием Цвиркуновым. Вместе они прожили 25 лет, вплоть до его смерти. В этих отношениях Лина Костенко родила сына Василия.



Лина Костенко с Василием Цвиркуновым

О других романах писательницы известно еще меньше. Поговаривали, что в нее был влюблен Василий Симоненко, а вот Дмитрий Павлычко недавно признался, что до сих пор хранит коробку спичек, купленную несколько десятилетий назад, чтобы прикурить ей сигарету. "Лина Костенко была экстравагантной и курила", – вспоминал Павлычко.

Интересные факты о Лину Костенко

1. Лина Костенко умеет отказывать не только коллегам: она отказалась и от премии "Золотой писатель Украины", не объяснив ни одним словом, и от звания Героя Украины, которое хотел ей вручить Ющенко, а фраза "Политической бижутерии не ношу" стала чуть ли не афоризмом.

2. В 2005 году Лина Костенко приняла участие в экспедиции в Чернобыльскую зону. Писательница активно работала наравне со всеми учеными, спасая предметы быта и артефакты народной культуры от уничтожения и забвения.



Лина Костенко во время экспедиции в Чернобыльскую зону

3. Дочь Лины Костенко Оксана Пахлёвская тоже стала писательницей, она живет с матерью в Киеве. А вот сын поэтессы работает программистом в Штатах. Внучка же Костенко Ярослава-Франческа Барбьери изучает философию в Римском университете "Ла Сапьенца", где ее мама заведует кафедрой украинистики.

4. Лина Костенко имеет немало регалий, хотя они для нее ничего не значат. Она – почетный доктор Черновицкого национального университета (2002); лауреат Государственной премии им. Т.Шевченко (1987, за роман "Маруся Чурай" и сборник "Неповторимость") лауреат Международной литературно-художественной премии им. О. Телиги (2000). Также она была награждена Почетным знаком отличия Президента Украины (1992) и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.