Линарес хочет вернуться в легкий вес для реванша с Ломаченко

Бывший чемпион мира в легком весе Хорхе Линарес (45-4, 28 КО) хочет провести реванш с украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).

Линарес поделился мыслями о своем возможном возвращении в легкий вес. Слова венесуэльца приводит boxingscene.com.

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Я все еще жду матч-реванш с Ломаченко в следующем году. Я все еще могу вернуться в легкий вес, но я вернусь только на один бой. А пока я остаюсь в первом полусреднем весе. Здесь много отличных бойцов и потенциальных соперников,

– заявил боксер.

Напомним, что последний поединок Линарес провел в суперлегком весе, нокаутировав Абнера Котто (23-4, 12 КО).

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