Линдсей Лохан хочет усыновить ребенка из Турции

Скандальная киноактриса и модель Линдсей Лохан, которая недавно заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново, планирует усыновить ребенка из Турции.

Об этом звезда рассказала в интервью The Mail On Sunday, передает People.

32-летняя актриса Лохан в то же время добавила, что не готова создать полноценную семью, но имеет желание начать жизнь с приемным ребенком.

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Я возьму приемного ребенка. Я провела время с сирийскими беженцами в Турции и поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу спасти их всех. Я бы хотела иметь двух, а может, и четырех детей, но у меня пока нет планов создавать собственную семью,

– прокомментировала такое серьезное решение актриса.

Она добавила, что пока не посещает шумные вечеринки и нет никаких отношений, а все свое время старается проводить в компании друзей и родственников.

"Мне хорошо быть одной. Я устала от тусовок с ребятами. Мое прежнее жизнь была похожа на цирк, фотографы следили за каждым моим шагом. Я очень нервничала из-за этого. У меня даже случались приступы аритмии. Впервые в жизни я не боюсь оставаться одна. Я нашла внутреннее спокойствие", – призналась Лохан.

Сможет ли Линдсей заняться воспитания приемного ребенка пока неизвестно – у актрисы осталась скандальная репутация из-за проблем с алкоголем, наркотиками и постоянными арестами.