Линдсей Лохан впервые за долгое время снялась для глянца: фото
Известная актриса Линдсей Лохан появилась на обложке июньского номера журнала Emirates Woman.
31-летняя звезда приняла участие в пустынной фотосессии, а также дала интервью для журнала.
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Напомним, что весной 2017 года Лохан объявила, что приняла ислам. Тогда она рассказала, что прочитала Коран и теперь интересуется изучением арабского языка. А в январе 2018 года Линдсей удалила все записи в своем Instagram. Сейчас на странице актрисы лишь несколько кадров.
Линдсей Лохан для Emirates Woman
Лохан в разговоре Emirates Woman поделилась, как она практикует арабский язык в группе Whatsapp с сирийской семьей, с которой она подружилась во время посещения лагеря беженцев в 2016 году.
"Я говорю с ними каждый день. Я не делаю это для публичности. Я разговариваю с ними о школе, об их английском языке", – рассказала Линдсей.