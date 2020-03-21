17:49
21 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Линию разграничения на Донбассе полностью закрывают с обеих сторон: дата и детали

      - Читати новину українською

      С полуночи 22 марта Украина полностью закрывает возможность въезда на подконтрольную правительством территорию из оккупированных Россией частей Донбасса. Пророссийские боевики, которые считают себя "властью" на оккупированных территориях, закрыли линию разграничения еще с 21 марта.

      О закрытии линии разграничения с целью эффективного противодействия и недопущения распространения коронавируса из оккупированных территорий сообщил штаб Операции Объединенных сил.

      Интересно На оккупированном Донбассе коронавирус возможен почти у 700 человек, – Денисова

      С полуночи 22 марта линия разграничения будет полностью закрыта для людей и транспортных средств.

      Исключениями будут наблюдатели ОБСЕ и ООН, а также волонтеры Международного комитета Красного креста. Они будут осуществлять пересечение линии разграничения по ранее согласованному порядку.

      В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов, подтверждающих это, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения,
      – отметили в штабе.

      В Объединенных силах просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

      Что известно о закрытии линии разграничения боевиками?О закрытии линии разграничения штаб ООС впервые объявлял еще 15 марта. Тогда боевики решили и себе закрыть пропуск. Они объявили, что с 21 марта закрывают оккупированную территорию на въезд.

      К слову, еще раньше из-за эпидемии коронавируса от боевиков отмежевалась Россия. Она запретила въезд из оккупированного Донбасса всем, кроме российских граждан.

       

      Аваков предлагает ввести в Украине тотальный карантин
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:04 Когда мир остановился: коронавирус на обложках мировых СМИ
      Світлана Попова
      сегодня , 17:00 Домовленості з бойовиками та коронавірус у Раді, – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сегодня , 16:00 Новости о коронавирусе 21 марта: в Украине могут ввести чрезвычайное положение
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 15:50 Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      Ірина Поліщук
      сегодня , 15:30 Почему ОБСЕ замалчивали доказательства об участии РФ в войне против Украины: факты
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук