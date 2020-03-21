Линию разграничения на Донбассе полностью закрывают с обеих сторон: дата и детали

С полуночи 22 марта Украина полностью закрывает возможность въезда на подконтрольную правительством территорию из оккупированных Россией частей Донбасса. Пророссийские боевики, которые считают себя "властью" на оккупированных территориях, закрыли линию разграничения еще с 21 марта.

О закрытии линии разграничения с целью эффективного противодействия и недопущения распространения коронавируса из оккупированных территорий сообщил штаб Операции Объединенных сил.

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С полуночи 22 марта линия разграничения будет полностью закрыта для людей и транспортных средств.

Исключениями будут наблюдатели ОБСЕ и ООН, а также волонтеры Международного комитета Красного креста. Они будут осуществлять пересечение линии разграничения по ранее согласованному порядку.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих документов, подтверждающих это, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения,

– отметили в штабе.

В Объединенных силах просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Что известно о закрытии линии разграничения боевиками?О закрытии линии разграничения штаб ООС впервые объявлял еще 15 марта. Тогда боевики решили и себе закрыть пропуск. Они объявили, что с 21 марта закрывают оккупированную территорию на въезд.



К слову, еще раньше из-за эпидемии коронавируса от боевиков отмежевалась Россия. Она запретила въезд из оккупированного Донбасса всем, кроме российских граждан.