"Лион" не хочет играть в Харькове: матч "Шахтера" в Лиге чемпионов под угрозой срыва

12 декабря донецкий "Шахтер" должен сыграть матч Лиги чемпионов против французского "Лиона". Именно в этом матче определится команда, которая выйдет в плей-офф турнира. Однако в "Лионе" не хотят ехать в Харьков на этот матч.

Причиной такого решения является введение военного положения в Украине, в частности в Харьковской области.

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"УЕФА не против проведения матча в Харькове. Однако французский клуб неожиданно стал в позу и не хочет ехать в Харьков. Категорически. Поэтому этот вопрос решается сейчас", – заявил советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко.

При этом он напомнил, что аэропорт Харькова работает в штатном режиме, как и остальные службы в городе. Поэтому над решением этого вопроса сейчас работают председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная и руководитель Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Стоит отметить, что если матч "Шахтер" – "Лион" все-таки перенесут из Харькова, то запасным стадионом "горняков" указана "Арена Львов". Есть вероятность того, что матч могут перенести в Киев. Но на НСК "Олимпийский" через день состоится игра "Динамо" против "Яблонца" в Лиге Европы.

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Среди вероятных причин такого давления со стороны "Лиона" является то, что команда пока занимает второе место в турнирной таблице и опережает "шахтер" на два очка. В случае победы донецкой команды, именно "Шахтер" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введено 9:00 28 ноября.