"Лион" не взял на игру с "Шахтером" главного бомбардира в Лиге чемпионов

Французский "Лион", который 12 декабря в Киеве встретится с донецким "Шахтером", определился с игроками, которые смогут сыграть в Киеве.

Наставник "львов" Бруно Генезия взял в Киев всего 20 футболистов.

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Не поможет "Лиону" Максвелл Корне, который в этой Лиге чемпионов трижды отмечался и является лучшим бомбардиром команды в турнирные. В то же время смогут сыграть Пап Дьоп и Танги Ндомбеле. Также против "горняков" имеет шанс выйти Уссем Ауар, участие которого было под вопросом.

В Киеве смогут сыграть Дембеле и Дюбуа, которые отмечались в воротах Пятова во Франции.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало – в 22:00.

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