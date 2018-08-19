Лионель Месси – единственный в ХХІ веке футболист, который забивал в 15 сезонах подряд

Лионель Месси оформил дубль в первом матче чемпионата Испании и поспособствовал победе команды над соперником: "Барселона" и "Алавес" сыграли со счетом 3:0.

Лионель Месси – настоящий король Испании. После ухода из Ла Лиги Криштиану Роналду, аргентинец не расслабился и сразу приступил к делу.

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В стартовом же матче чемпионата против "Алавеса" Лео оформил дубль. Хотя соперник "Барселоны" и держался до 64 минуты. Месси ударом со штрафного перехитрил стенку и под ней отправил мяч в сетку. А затем стал первым игроком в XXI веке, который отмечается 15 сезон подряд.



Лео Месси пробивает штрафной и ставит рекорд

На 83 минуте Коутиньо накрутил нескольких защитников в штрафной и без шансов для голкипера пробил по воротам. Точку в игре поставил все тот же Лео Месси, который выиграл силовую борьбу у защитника и уже просто расстреливал почти не защищенные ворота. В итоге победа "Барселоны" и мощный старт действующего чемпиона.

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