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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лионель Месси неожиданно приостановил выступления за сборную Аргентины

38 Читати новину українською
Лионель Месси
Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет взять время на размышление, чтобы определиться со своим будущим в сборной.

По информации TNT Sports, форвард "Барселоны" Лионель Месси в 2018 году не планирует выступать за сборную Аргентины.

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Также сообщается, что в 2019 году Лео получит вызов в сборную, однако вернется ли звездный форвард в ее ряды – будет зависеть от его желания. По данным окружения футболиста, все будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.

Напомним, что на ЧМ-2018 аргентинцы со второго места вышли из группы в 1/8 финала, где проиграли будущим чемпионам мира французам (3:4).

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Теги: Футбол Новости спорта Аргентина Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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