Лионель Месси неожиданно приостановил выступления за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет взять время на размышление, чтобы определиться со своим будущим в сборной.

По информации TNT Sports, форвард "Барселоны" Лионель Месси в 2018 году не планирует выступать за сборную Аргентины.

Читайте также: Маскерано объявил об окончании карьеры после вылета с ЧМ-2018

Также сообщается, что в 2019 году Лео получит вызов в сборную, однако вернется ли звездный форвард в ее ряды – будет зависеть от его желания. По данным окружения футболиста, все будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.

Напомним, что на ЧМ-2018 аргентинцы со второго места вышли из группы в 1/8 финала, где проиграли будущим чемпионам мира французам (3:4).

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24