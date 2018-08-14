Лионель Месси неожиданно приостановил выступления за сборную Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет взять время на размышление, чтобы определиться со своим будущим в сборной.
По информации TNT Sports, форвард "Барселоны" Лионель Месси в 2018 году не планирует выступать за сборную Аргентины.
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Также сообщается, что в 2019 году Лео получит вызов в сборную, однако вернется ли звездный форвард в ее ряды – будет зависеть от его желания. По данным окружения футболиста, все будет зависеть от того, кто будет возглавлять команду.
Напомним, что на ЧМ-2018 аргентинцы со второго места вышли из группы в 1/8 финала, где проиграли будущим чемпионам мира французам (3:4).
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Источник: 24 Канал
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