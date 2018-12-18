Лионель Месси пятый раз получил "Золотую бутсу" и установил рекорд

Во вторник, 18 декабря, состоялась церемония вручения "Золотой бутсы" аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Соответствующую награду аргентинцу на торжественной церемонии вручила Ассоциация спортивных изданий Европы. В испанской Примере в сезоне 2017/18 Месси удалось поразить сетку соперника 34 раза.

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Благодаря Месси "Барселона" после 16 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 34 очка.

Напомним, "Золотая бутса" вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Месси пятый раз в карьере получил награду, что является мировым рекордом. Второе место у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду (4).

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