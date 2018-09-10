Лишь 20 секунд: какая привычка сохранит здоровье позвоночника на годы
Позвоночник играет важную роль, ведь это главная несущая конструкция нашего тела, которая постоянно подвергается напряжению. Если не следить за ним, то это может грозить смещением межпозвоночных дисков, появлением грыжи, остеохондрозом и ущемлением нервных корешков.
Чтобы избежать с возрастом постоянной боли в различных отделах позвоночника, следует ввести в привычку короткое и простое упражнение, которое поможет сохранить здоровье вашего позвоночника на долгие годы, передает 24apteka.
Читайте также: Как изменится здоровье, если воздух будет чистым
Каждый день перед сном, лежа в постели, специалисты рекомендуют вытягивать позвоночник:
1. поднимите руки вверх, относительно своего тела, а не к потолку;
2. согните голеностопный сустав – то есть потяните на себя обе стопы и выпрямите колени;
3. подтяните ягодицы – напрягите их;
4. втяните в себя низ живота и плотно прижмите поясницу к кровати;
5. сохраняя это положение, тянитесь руками вверх, а пятками вниз, растягивая позвоночник в две стороны.
Чтобы укрепить позвоночник, стоит перед сном его растягивать
Начните удерживать такое вытягивание из 5 секунд и постепенно увеличьте продолжительность до 20 секунд. Затем хорошенько расслабьтесь.
В чем эффект упражнения? Растягивая позвоночник перед сном, между собой растягиваются позвонки – благодаря расстоянию между ними освобождаются деформированные и зажатые межпозвонковые диски.
Освобожденное пространство поможет сплющенным в течение дня дискам вобрать за ночь достаточное количество жидкости, и весь следующий день диски успешно будут выполнять свою амортизационную функцию.
Самолечение может нанести вред вашему здоровью, поэтому перед выполнением упражнения следует проконсультироваться с врачом.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.