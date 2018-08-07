Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение

Украине грозит вспышка одного из самых тяжелых заболеваний пищевого происхождения – листериоза, ведь болезнь может существенно навредить здоровью человека, животных и может привести даже к смерти. Журналисты 24 Канала собрали информацию о заболевании и как от него уберечься.

Откуда листериоз взялся в Украине?

Листериоз – болезнь довольно редкая, но она очень опасна из-за высокой смертности. Заражение чаще всего происходит через пищу – из-за инфекции страдает центральная нервная система, в группе риска находятся люди пожилого возраста со слабым иммунитетом, беременные и дети.

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Вспышки листериоза были зарегистрированы в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании. Инфекция попала в страні через завезенную из Венгрии мороженую кукурузу. Там листериоз унес уже 10 жизней. Сейчас эту продукцию активно изымают из продажи в Украине.

Что такое листериоз? Это инфекционная болезнь животных и человека, которую вызывают виды рода Listeria. Животные могут подхватить инфекцию через корм, в частности, силос. А вот люди могут заразиться через потребление овощей и продуктов животноводства.

Бактерия еще и опасная из-за того, что она может выживать и размножаться при низких температурах. Она может содержаться в продуктах с длительным сроком хранения в холодильнике, в мясной и молочной продукции, готовых салатах, свежих овощах и фруктах и продуктах, которые употребляют без дальнейшей обработки.



Возбудителем смертельной инфекции являются виды рода Листерия

Возбудитель инфекции попадает в организм через слизистые пищеварительного тракта, органы дыхания, глаза, половые органы, кожу и через плаценту беременной.

Через кровь и лимфу микробы попадают в печень, селезенку, лимфатические узлы, почки и тому подобное. Там они размножаются с образованием гранулем.

Листериоз: симптомы

Симптомы листериоза очень похожи на обычное пищевое отравление. Инкубационный период составляет от нескольких дней до нескольких недель, иногда – несколько месяцев.

- мелкие высыпания на коже;

- небольшие серовато-белые гранулемы на слизистой рта, глотки, пищевода;

- диарея и рвота;

- лихорадка;

- боль в животе и вздутие;

- головная боль;

- отсутствие аппетита;

- расстройства дыхания;

- приступы цианоза (синюшный цвет кожи или слизистых оболочек);

- тахикардия (учащенное сердцебиение);

- кровь в испражнениях;

- возможные симптомы пневмонии;

- увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки.

При поражении нервной системы состояние напоминает симптомы энцефалита или гнойного менингита: боль в глазах, нарушение зрения, рвота, боль в мышцах и суставах, потеря сознания, судороги, галлюцинации, кома.



Листериоз в Украине: основные симптомы

Лечение листериоза

Для выявления болезни необходимо проведение дифференциальной диагностики – анализы крови, мочи, испражнений и мазки со слизистых оболочек.

Также применяют метод Полимеразной цепной реакции и серологичную диагностику (исследование свойств сыворотки крови и их изменений во время заболеваний).

Если удается диагностировать листериоз на ранних стадиях – его можно успешно вылечить. А вот для лечения тяжелых симптомов, в частности, симптомов менингита, используют антибиотики, солевые растворы.

Листериоз во время беременности заставляет прибегать к радикальным действиям – немедленный прием антибиотиков поможет предотвратить инфицирование плода или новорожденного малыша.

Профилактика листериоза

Поскольку основная причина заболевания – загрязненные продукты, то важно тщательно мыть овощи и фрукты, медики даже рекомендуют обдавать их кипятком. Пищу лучше употреблять после тепловой обработки.

Также стоит исключить из рациона питания термически не обработанные, молочные и мясные продукты.



Чтобы избежать листериоза, медики рекомендуют тщательно мыть продукты питания

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