Листериоз в Украине: зафиксирован первый летальный случай

В Украине зафиксирован второй случай заболевания опасной инфекцией листериоз – умер мужчина.

Об этом сообщили в пресс-центре Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

По состоянию на август 2018 года в Украине зафиксировано 2 случая заболевания листериозом. Первый был зафиксирован на Львовщине – заболела женщина 1999 года рождения ангинозно-септической формой листериоза, после лечения в стационаре она выздоровела.

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Второй случай – увы, летальный, мужчина 1949 года рождения в Киеве умер в июле 2018 года от листериоза с поражением ткани головного мозга,

– добавили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что количество заболевших может увеличиться, так как инкубационный период болезни составляет 70 дней. В Украину бактерия попала в замороженной кукурузе из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, в странах Европы заболели 47 человек, из них умерли 10 человек.

Что такое листериоз?

Это инфекционная болезнь животных и человека. Болезнь поражает центральную нервную систему, имеет септические проявления или протекает в форме бессимптомного носительства. На коже появляются мелкие высыпания, на слизистой рта, глотки, пищевода часто бывают высыпания в виде небольших серовато-белых гранулем. Также появляются лихорадка, расстройства дыхания, приступы цианоза, тахикардия. В легких – явления пневмонии. Увеличены печень, селезенка. Общее состояние напоминает сепсис. При поражении нервной системы клиника напоминает картину гнойного менингита. Больных листериозом (особенно беременных) госпитализируют и назначают антибактериальную терапию.

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