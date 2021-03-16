Одномоторний легкий літак впав у житловому районі містечка Пемброк-Пайнс неподалік Маямі (Флорида, США). У літаку було двоє людей, обоє загинули.

Родина ж, яка їхала в автомобілі, на щастя, вціліла. Вражаюче відео катастрофи потрапило на запис камери відеоспостереження.

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Авіакатастрофа у Флориді 15 березня: що відомо

У Сполучених Штатах Америки в штаті Флорида сталася авіакатастрофа. У понеділок, 15 березня, приблизно о 15 годині легкий літак впав просто на дорогу у містечку Пемброк-Пайнс – і врізався в автомобіль, що нею якраз їхав.

Двоє людей у літаку загинули на місці, інші двоє (жінка з маленьким хлопчиком), які їхали в автомобілі, залишилися живими, але зазнали травм та перебувають у лікарні.

Про інших постраждалих наразі невідомо, хоча на місці падіння спалахнула пожежа. Також пошкоджені лінії електропередачі.

За даними Федерального управління цивільної авіації, одномоторний літак Beechcraft Bonanza втратив висоту невдовзі після вильоту з місцевого аеропорту Норт Перрі. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.

Відео авіакатастрофи у Пемброк-Пайнс потрапило на камеру відеоспостереження

¡Desgarrador! Avioneta se estrella en un tranquilo vecindario de #PembrokePines dejando 2 muertos y 2 heridos.



Una cámara de timbre Ring capturó el lunes #15marzo por la tarde el momento en que un pequeño avión se estrelló contra un vehículo y estalló en llamas. pic.twitter.com/EfHyTmwO69 — Miami Diario (@miami_diario) March 16, 2021

У 2021 році у світі вже трапилося кілька трагічних падінь літаків

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