Українки втрапили у новий скандал на борту літака "Анталія – Запоріжжя". Дві жінки влаштували бійку, а одна з них навіть з малюком на руках розбила іншій голову.

Рейс летів з Туреччини. Він був вщент забитий пасажирами. Раптом люди почули крики у літаку.

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Між українками виник конфлікт

Виявилося, що конфлікт між двома жінками виник одразу після зльоту. Владнати сварку словами не вдалось, тож пасажири вирішили це зробити за допомогою сили. Причини конфлікту наразі невідомі.

Жінка розбила голову іншій

У однієї з жінок на руках була однорічна дитина. Попри це, вона розбила голову іншій дівчині. Стюард стримував жінок, після чого їх розсадили по різних місцях.

У постраждалої було закривавлене обличчя. В аеропорту літак зустріла швидка та поліція. Пасажири були вимушені чекати на борту, поки з'ясовують всі деталі.

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