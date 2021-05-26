За словами Ландсбергіса, дії Лукашенка можна вважати терористичними. Політик зазначив, що у такий спосіб він провокує подальшу ескалацію.

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Глава МЗС Литви заявив, що терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір це робити. Як зауважив Ландсбергіс, Європа повинна бути готовою до подальшої ескалації, яку організовує білоруський режим.

Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики й нелегальних мігрантів у нашу країну,

– заявив політик.

Довідка. Олександр Лукашенко 26 травня під час виступу в парламенті пригрозив західним країнам послабити контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією.

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Що цьому передувало