За словами Ландсбергіса, дії Лукашенка можна вважати терористичними. Політик зазначив, що у такий спосіб він провокує подальшу ескалацію.
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Глава МЗС Литви заявив, що терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір це робити. Як зауважив Ландсбергіс, Європа повинна бути готовою до подальшої ескалації, яку організовує білоруський режим.
Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики й нелегальних мігрантів у нашу країну,
– заявив політик.
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Що цьому передувало
- У Білорусі 23 травня через нібито замінування терміново приземлився літак, на борту якого перебував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Згодом журналіста затримали.
- За даними МЗС Білорусі, наразі Протасевич перебуває в слідчому ізоляторі Мінська.
- Лукашенко 26 травня вперше прокоментував інцидент з посадкою літака. За його словами, повідомлення про замінування надійшло нібито від Швейцарії.
- Подія набула широкого розголосу у світі. Зокрема, у США заявили, що спільно з Євросоюзом готують санкції проти Білорусі. Водночас у ЄС заборонили білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти на його територію.