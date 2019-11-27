Литва и Украина подписали договор о сотрудничестве на 5 лет: о чем он
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года.
Украина и Литва договорились о стратегии развития партнерства между странами на 2020 – 2024 годы. Соответствующую декларацию президенты стран подписали 27 ноября, как сообщил Офис Президента.
Напомним: Зеленский рассказал, о чем договорился в Эстонии
"Можно уверенно сказать, что партнерство Украины и Литовской Республики будет еще крепче", – сказал Зеленский журналистам после разговора с Науседой.
Что это за декларация и зачем она нужна
У Зеленского этот документ видят как дорожную карту развития украинско-литовских отношений с целью вывести их на уровень стратегического партнерства.
Украина и Литва намерены организовать ряд совместных мероприятий в сферах международной и региональной безопасности, европейской и евроатлантической интеграции, экономики, социальной политики, торговли и гуманитарной сфере и тому подобное.
Зеленский и Науседа подписали декларацию в Литве / Фото ОП
► Дополнительный совместный протокол к декларации, подписанный представителями МИД стран, в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины и закрепляет поддержку со стороны Литвы стремлений Украины к членству в ЕС и НАТО.
► Еще один протокол подписали министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. В нем говорится о взаимном признании электронной идентификации и о намерении сторон устранить барьеры трансграничного использования е-контрактов, е-счетов и других похожих решений.
► Руководители оборонных ведомств стран Андрей Загороднюк и Раймундас Кароблис также подписали декларацию о сотрудничестве в сфере кибернетической безопасности.
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