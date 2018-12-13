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      Литва ввела санкции против РФ из-за агрессии на Азове: в Москве обещают жесткий ответ

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      В России обещают отреагировать на санкции со стороны Литвы
      В России обещают отреагировать на санкции со стороны Литвы / Фото из открытых источников

      В Кремле рьяно обещают реагировать на все "антироссийские" действия. Поэтому Россия пригрозила зеркальным ответом на санкции со стороны Литвы в связи с нападением кораблей РФ на украинские.

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: "Россия не остановится": Трампа предупредили о серьезной угрозе из-за намерения Путина в Украине

      24 канал писал, что за нападение России на украинские корабли в Керченском проливе Литва ввела антироссийские санкции. В санкционный список попали 20 человек – всем им запретили въезд.


      При этом официальная представительница МИД России Мария Захарова утверждает, что Россия не оставит такое решение Литвы без ответа.

      Мы уже не раз отмечали, что любые антироссийские действия литовской власти без адекватной реакции не останутся. В этом случае с нашей стороны последует зеркальный ответ,
      – сказала она.

      К слову, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявляет, что Россия угрожает литовским министрам, в частности министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу. Такой была первая реакция Кремля на введение национальных санкций Литвы в ответ на агрессию российских военных в отношении украинских судов в Керченском проливе.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Санкции Литва
      Источник: 24 Канал
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