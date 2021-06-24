У Литві мігранти влаштували бунт, прикордонники застосували сльозогінний газ

У Литві міранти не підкорились вимогам прикордонників та намагались прорватись до виходу в Центрі реєстрації іноземців в Пабраде у Литві. Прикордонники зупинили бунт, застосувавши сльозогінний газ.

Інцидент трапився 23 червня. Литовське видання пише, що люди не постраждали й нікому не знадобилась допомога медиків.

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Протест в Литві

Мігранти, які живуть в наметовому таборі в Литві, не підкорились почали бунтувати через:

статус, який їм надали у Литві;

рішення суду, який призначив для них обмеження.

апередодні мігранти яе підкорилися вимогам прикордонників і намагалися прорватися до виходу, прикордонники застосували сльозогінний газ і двічі вистрілили в повітря. Допомога лікарів нікому не знадобилася. Про це пише видання