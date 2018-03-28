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Лив Тайлер поздравила знаменитого отца трогательным видео

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Легендарный лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер отпраздновал свое 70-летие
Легендарный лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер отпраздновал свое 70-летие / Instagram

Актриса Лив Тайлер, знаменитая дочь Стива Тайлера, вместе с детьми записала забавный видеоролик, в котором поздравила отца с 70-летием.

В день рождения Стивена Лив записала для него трогательные видеоролики с участием дочери Лулы и сына Сейлора.

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Happy happy birthday to you my darling daddy!!!!! 70 years young and 70 years wise. So proud to walk this earth with you. To be born a part of your wolf pack. Thank you for teaching me to never take no for an answer. To always ask more questions. To really look and really listen and to really feel everything. To feel joy and gratitude even when things don’t go as planned. To stop and smell alllll the roses along the way even if we get lost doing so. To stand up for and fight for what you believe in . To read between the lines and listen for the hidden rhythm in everything in life. You are a force to be reckoned with , a true inspiration and when you open your mouth to sing you light up the whole world. Thank you . Happy birthday daddy. May all your dreams come true. I know you’ll be working hard to find them @iamstevent I love you !!!! @rollingstone a few years ago ️ family values

Допис, поширений Liv Tyler (@misslivalittle)

К своему сообщению актриса также добавила несколько детских фотографий отца, яркую открытку, которую она сделала вместе с детьми, а потом попросила детей по очереди поздравить ее отца.

"С днем рождения, папа Стивен. Любим тебя очень", – подписала свой пост актриса.

Happy birthday papa Steven love you sooooo @iamstevent

Допис, поширений Liv Tyler (@misslivalittle)

В день рождения Лив не была рядом с отцом, но она по-прежнему сохраняет с ним теплые отношения, хотя и узнала, что он ее отец только в восьмилетнем возрасте.

Напомним, осенью прошлого года Стивен Тайлер отменил концерты из-за необходимости лечения.

Кто такой Стивен Тайлер? Американский музыкант, автор песен, лидер группы Aerosmith. В 1970-х и в начале 1980-х годов, Тайлер был также известен из-за его страсти к наркотикам и алкоголю. Во время его ярких и динамичных выступлений он обычно выходил на сцену в яркой одежде и его фирменным знаком стали микрофонные стойки, с привязанными на них шарфами. Его имя находится на 99-й позиции в списке лучших вокалистов журнала Rolling Stone.

Теги: LifeStyle Голливуд Музыка
Источник: ТСН
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