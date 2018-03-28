Лив Тайлер поздравила знаменитого отца трогательным видео

Актриса Лив Тайлер, знаменитая дочь Стива Тайлера, вместе с детьми записала забавный видеоролик, в котором поздравила отца с 70-летием.

В день рождения Стивена Лив записала для него трогательные видеоролики с участием дочери Лулы и сына Сейлора.

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К своему сообщению актриса также добавила несколько детских фотографий отца, яркую открытку, которую она сделала вместе с детьми, а потом попросила детей по очереди поздравить ее отца.

"С днем рождения, папа Стивен. Любим тебя очень", – подписала свой пост актриса.

В день рождения Лив не была рядом с отцом, но она по-прежнему сохраняет с ним теплые отношения, хотя и узнала, что он ее отец только в восьмилетнем возрасте.

Напомним, осенью прошлого года Стивен Тайлер отменил концерты из-за необходимости лечения.

Кто такой Стивен Тайлер? Американский музыкант, автор песен, лидер группы Aerosmith. В 1970-х и в начале 1980-х годов, Тайлер был также известен из-за его страсти к наркотикам и алкоголю. Во время его ярких и динамичных выступлений он обычно выходил на сцену в яркой одежде и его фирменным знаком стали микрофонные стойки, с привязанными на них шарфами. Его имя находится на 99-й позиции в списке лучших вокалистов журнала Rolling Stone.