Лив Тайлер поздравила знаменитого отца трогательным видео
Актриса Лив Тайлер, знаменитая дочь Стива Тайлера, вместе с детьми записала забавный видеоролик, в котором поздравила отца с 70-летием.
В день рождения Стивена Лив записала для него трогательные видеоролики с участием дочери Лулы и сына Сейлора.
Читайте также: Кайли Дженнер очаровала милыми снимками с дочкой
К своему сообщению актриса также добавила несколько детских фотографий отца, яркую открытку, которую она сделала вместе с детьми, а потом попросила детей по очереди поздравить ее отца.
"С днем рождения, папа Стивен. Любим тебя очень", – подписала свой пост актриса.
В день рождения Лив не была рядом с отцом, но она по-прежнему сохраняет с ним теплые отношения, хотя и узнала, что он ее отец только в восьмилетнем возрасте.
Напомним, осенью прошлого года Стивен Тайлер отменил концерты из-за необходимости лечения.
Кто такой Стивен Тайлер? Американский музыкант, автор песен, лидер группы Aerosmith. В 1970-х и в начале 1980-х годов, Тайлер был также известен из-за его страсти к наркотикам и алкоголю. Во время его ярких и динамичных выступлений он обычно выходил на сцену в яркой одежде и его фирменным знаком стали микрофонные стойки, с привязанными на них шарфами. Его имя находится на 99-й позиции в списке лучших вокалистов журнала Rolling Stone.
Выбор редакции
-
Насиров пойдет на выборы президента, чтобы избежать уголовной ответственности, – политологсегодня , 15:23
-
В сети опубликовали переписку работников ТЦ "Зимняя вишня" во время пожарасегодня , 14:08
-
Если Вакарчук скажет "да": Найем рассказал, поддержит ли кандидатуру певца на пост президентасегодня , 13:15