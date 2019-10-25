Ливанские журналисты в прямом эфире оскорбили украинских женщин: разгорелся скандал
В Ливане продолжаются масштабные протесты, в ходе которых люди требуют отставки правительства. Рассказывая в утренних новостях об этом журналисты местного телеканала OTV умудрились отличиться некорректной шуткой относительно украинских женщин. Посольство Украины в Ливане уже направило ноту протеста из-за инцидента.
Несмешная шутка: как оскорбили украинок на ливанском телевидении?
Уличные протесты, которые продолжаются в Ливане, являются темой номер один для новостей и СМИ. Ведущие утреннего шоу на ливанском OTV иронизировали в адрес участников митинга и позволили себе некорректную шутку об украинках, которая звучала так:
Каждый мужчина может оставить своих жен дома и не вести их на митинги, потому что в акциях участвуют украинки. На 5-ый день демонстраций уже 26 случаев помолвки, 55 браков и более 700 разводов. Давайте посмотрим, насколько они беременны.
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Шутку озвучил ведущий Абду Эль Хелу, эфир с ним вела коллега Скарлет Хаддад.
Ведущие ливанского OTV озвучили оскорбительные шутки об украинках: видео
Почему ливанские журналисты взялись оскорблять журналисток?
Речь идет о телеканале, который симпатизирует нынешней власти. Они с иронией вспоминают масштабные протесты и всячески высмеивают их. Украинское сообщество Ливана, как и многие представители других национальностей присоединилось к масштабным акциям. Вероятно, поэтому на OTV решили так некрасиво пошутить.
Как отреагировало украинское посольство?
Обнародовало ноту протеста. В ней – главное требование к руководству канала: извиниться перед украинскими женщинами. Также дипломаты просят принять меры в отношении ведущих.
Мы высоко ценим профессиональную работу ливанских журналистов, в частности телеканала OTV. Однако посольство Украины в Ливанской республике и украинская община в Ливане возмущены комментариями ведущих украинских женщин,
– говорится в документе.
Как отреагировал телеканал?
На следующий день гендиректор ОТВ написал письмо с извинениями в украинское посольство. В нем – оправдание, мол, ведущие не выражали свою собственную позицию, а просто зачитали в эфире шутку из соцсетей.
Канал ОТV, который подтверждает, что все сказанное было лишь взято из социальных сетей, настаивает, что он со всем уважением и благодарностью относится к Украине и ее народу, и абсолютно отвергает любые образы ее граждан,
– говорится в письме.
Извинения от ливанских журналистов: видео
Что известно о протестах в Ливане?
- Антиправительственные протесты начались в ливанской столице, Бейруте, 17 октября;
- За короткий промежуток времени они переросли в национальную забастовку;
- Причина протестов: налоговое нововведение коалиционного правительства Саада Харири. Власть решила ввести дополнительную пошлину в размере 6 долларов в месяц на приложение WhatsApp;
- Из-за этого к зданию парламента и дворца правительства в Бейруте пришли тысячи молодых людей. Они протестовали против чрезвычайного положения в экономике страны и требовали свержения режима;
- До этого, в сентябре правительство Ливана сократило соцвыплаты и пенсии госслужащим и военным, чтобы избежать дефолта;
- После того, как люди вышли на протесты, правительство сразу же отменило налог на WhatsApp, впрочем, это не помогло. Ливанцы на улицах требуют отставки правительства;
- Сейчас в Бейруте закрыты банки, университеты, школы и крупные сетевые магазины, а улицы патрулируют военные;
- Полиция пытается разогнать протестующих, применяя слезоточивый газ, однако тщетно: ливанцы обороняются коктейлями Молотова и камнями;
- В результате столкновений уже погибли 2 человека, десятки травмированных.