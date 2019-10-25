Ливанские журналисты в прямом эфире оскорбили украинских женщин: разгорелся скандал

В Ливане продолжаются масштабные протесты, в ходе которых люди требуют отставки правительства. Рассказывая в утренних новостях об этом журналисты местного телеканала OTV умудрились отличиться некорректной шуткой относительно украинских женщин. Посольство Украины в Ливане уже направило ноту протеста из-за инцидента.

Несмешная шутка: как оскорбили украинок на ливанском телевидении?

Уличные протесты, которые продолжаются в Ливане, являются темой номер один для новостей и СМИ. Ведущие утреннего шоу на ливанском OTV иронизировали в адрес участников митинга и позволили себе некорректную шутку об украинках, которая звучала так:

Каждый мужчина может оставить своих жен дома и не вести их на митинги, потому что в акциях участвуют украинки. На 5-ый день демонстраций уже 26 случаев помолвки, 55 браков и более 700 разводов. Давайте посмотрим, насколько они беременны.

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Шутку озвучил ведущий Абду Эль Хелу, эфир с ним вела коллега Скарлет Хаддад.

Ведущие ливанского OTV озвучили оскорбительные шутки об украинках: видео

Почему ливанские журналисты взялись оскорблять журналисток?

Речь идет о телеканале, который симпатизирует нынешней власти. Они с иронией вспоминают масштабные протесты и всячески высмеивают их. Украинское сообщество Ливана, как и многие представители других национальностей присоединилось к масштабным акциям. Вероятно, поэтому на OTV решили так некрасиво пошутить.

Как отреагировало украинское посольство?

Обнародовало ноту протеста. В ней – главное требование к руководству канала: извиниться перед украинскими женщинами. Также дипломаты просят принять меры в отношении ведущих.

Мы высоко ценим профессиональную работу ливанских журналистов, в частности телеканала OTV. Однако посольство Украины в Ливанской республике и украинская община в Ливане возмущены комментариями ведущих украинских женщин,

– говорится в документе.

Как отреагировал телеканал?

На следующий день гендиректор ОТВ написал письмо с извинениями в украинское посольство. В нем – оправдание, мол, ведущие не выражали свою собственную позицию, а просто зачитали в эфире шутку из соцсетей.

Канал ОТV, который подтверждает, что все сказанное было лишь взято из социальных сетей, настаивает, что он со всем уважением и благодарностью относится к Украине и ее народу, и абсолютно отвергает любые образы ее граждан,

– говорится в письме.

Извинения от ливанских журналистов: видео

Что известно о протестах в Ливане?