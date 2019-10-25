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      Ливанские журналисты в прямом эфире оскорбили украинских женщин: разгорелся скандал

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      Скандал с Украиной на фоне ливанских протестов
      Скандал с Украиной на фоне ливанских протестов / Коллаж 24 канала

      В Ливане продолжаются масштабные протесты, в ходе которых люди требуют отставки правительства. Рассказывая в утренних новостях об этом журналисты местного телеканала OTV умудрились отличиться некорректной шуткой относительно украинских женщин. Посольство Украины в Ливане уже направило ноту протеста из-за инцидента.

      Несмешная шутка: как оскорбили украинок на ливанском телевидении?

      Уличные протесты, которые продолжаются в Ливане, являются темой номер один для новостей и СМИ. Ведущие утреннего шоу на ливанском OTV иронизировали в адрес участников митинга и позволили себе некорректную шутку об украинках, которая звучала так:

      Каждый мужчина может оставить своих жен дома и не вести их на митинги, потому что в акциях участвуют украинки. На 5-ый день демонстраций уже 26 случаев помолвки, 55 браков и более 700 разводов. Давайте посмотрим, насколько они беременны.

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      Шутку озвучил ведущий Абду Эль Хелу, эфир с ним вела коллега Скарлет Хаддад.

      Ведущие ливанского OTV озвучили оскорбительные шутки об украинках: видео

      Почему ливанские журналисты взялись оскорблять журналисток?
      Речь идет о телеканале, который симпатизирует нынешней власти. Они с иронией вспоминают масштабные протесты и всячески высмеивают их. Украинское сообщество Ливана, как и многие представители других национальностей присоединилось к масштабным акциям. Вероятно, поэтому на OTV решили так некрасиво пошутить.

      Как отреагировало украинское посольство?

      Обнародовало ноту протеста. В ней – главное требование к руководству канала: извиниться перед украинскими женщинами. Также дипломаты просят принять меры в отношении ведущих.

      Мы высоко ценим профессиональную работу ливанских журналистов, в частности телеканала OTV. Однако посольство Украины в Ливанской республике и украинская община в Ливане возмущены комментариями ведущих украинских женщин,
      – говорится в документе.

      Как отреагировал телеканал?

      На следующий день гендиректор ОТВ написал письмо с извинениями в украинское посольство. В нем – оправдание, мол, ведущие не выражали свою собственную позицию, а просто зачитали в эфире шутку из соцсетей.

      Канал ОТV, который подтверждает, что все сказанное было лишь взято из социальных сетей, настаивает, что он со всем уважением и благодарностью относится к Украине и ее народу, и абсолютно отвергает любые образы ее граждан,
      – говорится в письме.

      Извинения от ливанских журналистов: видео

      Что известно о протестах в Ливане?

      • Антиправительственные протесты начались в ливанской столице, Бейруте, 17 октября;
      • За короткий промежуток времени они переросли в национальную забастовку;
      • Причина протестов: налоговое нововведение коалиционного правительства Саада Харири. Власть решила ввести дополнительную пошлину в размере 6 долларов в месяц на приложение WhatsApp;
      • Из-за этого к зданию парламента и дворца правительства в Бейруте пришли тысячи молодых людей. Они протестовали против чрезвычайного положения в экономике страны и требовали свержения режима;
      • До этого, в сентябре правительство Ливана сократило соцвыплаты и пенсии госслужащим и военным, чтобы избежать дефолта;
      • После того, как люди вышли на протесты, правительство сразу же отменило налог на WhatsApp, впрочем, это не помогло. Ливанцы на улицах требуют отставки правительства;
      • Сейчас в Бейруте закрыты банки, университеты, школы и крупные сетевые магазины, а улицы патрулируют военные;
      • Полиция пытается разогнать протестующих, применяя слезоточивый газ, однако тщетно: ливанцы обороняются коктейлями Молотова и камнями;
      • В результате столкновений уже погибли 2 человека, десятки травмированных.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Протесты Ливан Скандал
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