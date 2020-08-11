Вечером 11 августа мощная буря пронеслась по Днепру. В городе прошел сильный ливень, который сопровождался градом и порывами шквального ветра.

Непогода бушевала преимущественно в центре города. Следовательно, главные улицы Днепра – затоплены, сообщает "Информатор".

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Град размером с горошину, присыпал улицу Воскресенскую, проспект Яворницкого и несколько прилегающих улиц.

Последствия непогоды в Днепре / Фото "Информатор"

В центре города также были повалены несколько деревьев. Из-за того, что ливень затопил улицы, Днепр сковали пробки.

Движение практически парализовало на Новом мосту в сторону центра, также в районе цирка и на улицах Европейская, Ломаная, Харьковская, Князя Владимира Великого, Владимира Мономаха, Воскресенская, проспекте Дмитрия Яворницкого.

Шторм пронесся по Днепру: видео

В районе моста полностью остановились троллейбусы. На проспекте Дмитрия Яворницкого остановились трамваи в сторону вокзала.

Непогода в Днепре: видео