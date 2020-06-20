"Рафтинг" во Львове: люди пересели на лодки после сильного ливня во Львове – видео
Вечером 20 июня во Львове был сильный ливень с грозой. Некоторые улицы сильно затопило. Однако привыкшие к постоянным дождям львовяне не растерялись и передвигались на дорогах в лодках.
Что известно о лодках во Львове после ливня
На некоторых улицах из-за грозы обрушились деревья, сообщает "Твоє місто".
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В микрорайоне Львова Сихов жители подготовили лодки, и как только затопило улицу – пересели на водный транспорт.
Смотрите видео плавающих лодок после ливня во Львове:
Еще одно видео "рафтинга" во Львове:
Лодки на улицах Львова после ливня / Фото Varta1