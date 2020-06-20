Вечером 20 июня во Львове был сильный ливень с грозой. Некоторые улицы сильно затопило. Однако привыкшие к постоянным дождям львовяне не растерялись и передвигались на дорогах в лодках.

Что известно о лодках во Львове после ливня На некоторых улицах из-за грозы обрушились деревья, сообщает "Твоє місто". Актуально Из-за непогоды 179 городов и сел в Украине обесточены В микрорайоне Львова Сихов жители подготовили лодки, и как только затопило улицу – пересели на водный транспорт. Смотрите видео плавающих лодок после ливня во Львове: Еще одно видео "рафтинга" во Львове:​

Лодки на улицах Львова после ливня​ / Фото Varta1