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"Ливер" у тебя между ног", – пресс-атташе сборной Украины рассказал забавную историю с фанатами

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Александр Гливинский
Александр Гливинский / 24 Канал

Пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский рассказал, какой футбольной команде симпатизирует, и за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов. Также он дал интересный совет, как не надо общаться с фанатами.

Об этом в прямом эфире 24 канала он рассказал журналисту Сергею Мельничуку.

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"Я симпатизирую "Реалу" с 1985 года, поэтому я буду последовательным", – отметил пресс-атташе Сборной.

На утверждение журналиста, что он, например, болеет за "Барселону", Гливинский отшутился, мол: "Да и фанатейте себе!". Также журналист решил поинтересоваться перспективами на победу команд.

"Как вы считаете, кто больше победы заслуживает? В "Реала" это будет уже такая цепь побед. Они и так гранды, но это будет такая жирная черта под этой всей историей. Но "Ливер" – это же...", – спросил Мельничук.

Не дав закончить предложение журналисту, пресс-атташе Сборной предостерег быть осторожным с такими высказываниями.

Осторожно с этим "Ливером"! Я как-то написал так в Фейсбуке, и от фанатов мне написали: "ливер у тебя между ног". Извините, но так написали! (Смеется – 24 канал),
– рассказал Александр Гливинский.

Теги: Новости Украины Реал – Ливерпуль Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
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