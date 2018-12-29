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      Ливерпуль – Арсенал: где смотреть матч чемпионата Англии

      36 Читати новину українською
      Ливерпуль - Арсенал: где смотреть матч АПЛ
      Ливерпуль – Арсенал: где смотреть матч чемпионата Англии / twitter.com/lfc

      Лондонский "Арсенал" на "Энфилде" попытается прервать победную серию "Ливерпуля". Именно после ничьей с "канонирами" подопечные Юргена Клоппа не теряют очки в АПЛ. Посмотреть центральный матч 20 тура АПЛ можно будет в Украине.

      Транслировать матч "Ливерпуль" – "Арсенал" будет "Медиа группа Украина", а именно телеканал "Футбол 2" . Начало трансляции – в 19:25.

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      Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Арсенал" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент – за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в субботу, 29 декабря. Начало встречи в 19:30.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль Арсенал
      Источник: 24 Канал
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