"Ливерпуль" поиздевался над "Арсеналом" благодаря хет-трику Фирмино

В центральном матче 20-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" уверенно обыграл на своем поле "Арсенал" 5:1.

Ливерпуль – Арсенал 5:1

Голы: Фирмино, 14, 16, 65 (пен.), Мане, 32, Салах, 45+2 (пен.) – Мейтленд-Найлс, 10

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Мерсисайдцы с первых минут завладели инициативой, но уже на 11-й минуте попались на контратаке, когда Эйнсли Мэйтланд-Найлз замкнул удар на дальнюю штангу после прострела Алекса Ивоби.

Впрочем, еще до перерыва хозяева не только отыгрались и вышли вперед, но и, в принципе, закрыли игру, отгрузив в ворота Бернда Лено четыре мяча. Особенно куражился Фирмино, который к двоим мячам в первом тайме добавил третий после перерыва.

Стоит отметить, что в первой половине игры "Ливерпуль" забил 4 гола из 5 ударов в створ ворот. Команда Юргена Клоппа продемонстрировала футбол просто космического уровня.

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"Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ. Команда Юргена Клоппа оторвалась уже на 9 очков от второго места, которое пока занимает "Тоттенхэм".

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